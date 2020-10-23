فيديو.. "فجأة افترقنا" لتامر حسني تتجاوز 2 مليون مشاهدة على يوتيوب

تجاوزت أغنية "فجأة افترقنا" للمطرب تامر حسني حاجز الـ2 مليون مشاهدة، وذلك قبل مرور 24 ساعة عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يشار إلى أن "فجأة افترقنا"، كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع ومكساج

يحيى يوسف، وهي واحدة من أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، الذي تعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعي، إلى جانب وجود أغانٍ من كلماته وألحانه.

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ويشهد ألبوم "خليك فولاذي" عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: "جاور السعيد، خليك فولاذي، بحبك، قد الفراق، نفس النهاية، كرهتني في الحب، دوّر على الحقيقة، دلوقتي ارتاح، أغيب عنك، فجأة، اختراع وتعرف فلان".