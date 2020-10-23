أطول تلميذ في العالم… هذا طوله!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ 16 دقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتلميذ مدرسة صيني يصل طوله إلى 2.21 متر رغم أن عمره لم يتجاوز 14 عاما.

وتقدم رين كيو من مدينة ليشان، في مقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين، بطلب لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول طالب في العالم، وسبق أن حمل مراهق أمريكي هذا اللقب وبلغ طوله 2.159 متر في عمر 16 عاما، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

واحتاج كيو أثاثا خاصا للدراسة فصنع له كرسي وطاولة حتى يتمكن من الدراسة.

وقال كيو: “منذ أن دخلت المدرسة، لاحظت أنني أطول من الأطفال الآخرين”، وأضاف: “حتى إن العديد من طلاب الجامعة اعتبروني زملاءهم لكني لم أكترث لذلك، وقدمت الطلب إلى جينيس لمعرفة إن كنت قادرا على الحصول على الرقم القياسي العالمي”.

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وقال ضابط إصدار شهادات جينيس، لو لي: “يجب أن يكون المنافس ذكرًا ويتراوح عمره بين 13 و18 عامًا”.

وتابع: “في الوقت الحالي، يبلغ عمر الحائز السابق على لقب موسوعة جينيس للأرقام القياسية 18 عامًا”.

وبعد قياس الطول سيتم إرسال البيانات إلى لندن للتدقيق في مقر جينيس، وبمجرد تأكيدها، من المتوقع أن يصبح كيو صاحب الرقم القياسي العالمي الجديد.