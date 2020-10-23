بالفيديو: هاني شاكر يثير تفاعلا واسعا بعد تقليده لغناء حسن شاكوش

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

معركة فنية كبيرة بلغت أشدها في الأشهر السابقة بين نقيب الموسيقيين المصريين المطرب “هاني شاكر” وأصحاب أغنية “بنت الجيران” التي أزعجت شاكر معتبرا إياها دون المستوى الفني، ولا تحترم ذائقة الجمهور لا سيما كلماتها التي احتوت على جمل اعتبرها شاكر غير أخلاقية وتدعو للانحراف، حيث ورد في أغنية بنت الجيران جملة “أشرب خمور وحشيش”. ورفع شاكر لواء محارية ما يسمى بـ”أغاني المهرجانات” التي لا تقدم فنا بل كلاما مبتذلا مصحوبا بموسيقى صاخبة .

وأثار هاني شاكر تفاعلا واسعا بعد أن ظهر مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج السيرة الذي يعرض على قناة دي ام سي المصرية بعد تقليده للمغني “حسن شاكوس” صاحب أغنية بنت الجيران بالشراكة مع عمر كمال، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا جدا على مواقع التواصل الاجتمعي.

يشار إلى أن مطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش، تقدم مؤخرا للجنة اختبارات نقابة الموسيقيين المصريين، لكنه لم يقدم شهادة تفيد بأنه “متعلم”، فقامت اللجنة باستكتابه ونجح فيها بنسبة 70%.

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وذكر مصدر من النقابة، أمس الأربعاء، أن اللجنة لم تصدر أي نتيجة حتى الآن لأنها لم تنته من عملها، وبعد انتهائها ستعرض قرارتها على الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، للموافقة عليها، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

وكان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارا في شهر فبراير/ شباط بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات الشعبية نهائيا.

وصدر القرار بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية “بنت الجيران” بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه “أشرب خمور وحشيش”.

وبحسب موقع “بوابة أخبار اليوم”، جاء في البيان أنه: “على جميع المنشأت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء”.