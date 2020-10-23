تراند اليوم : بملامح جريئة وضهر عاري .. هيدي كرم وشقيقتها سحروا العيون – صور

ترتبط الفنانة هيدي كرم بعلاقة قوية ورابطة مع شقيقتها مايان.

ونشرت مايان شقيقة هيدي كرم صورتين بالأبي والأسود من أحدث جلسة تصوير خضعا لها معًا، وعلقت مايان على الصور: “في ضهر بعض لآخر العمر”.

جدير بالذكر أن هيدي كرم تشارك في تقديم برنامج “راجل و2 ستات” مع شريهان أبو الحسن، والذي يذاع عبر شبكة قنوات‎ One.‎

على صعيد آخر تخوض الفنانة هيدي كرم تجربة البطولة المطلقة خلال أحدث مسلسلاتها “كواليس”.

تحدثت هيدي عن المسلسل، مبدية إعجابها به ووصفته أنه اجتماعي بسيط، موضحة أنه شكل مختلف من المسلسلات.

أكملت خلال لقاء مع برنامج Its Show Time أن المسلسل مكون من 21 حلقة كل حلقة مدتها 15 دقيقة.

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وعن دورها قالت إنها تقدم شخصية “سهيلة” مديرة شركة “كواليس”، موضحة أنها حتى إذا كررت شخصية سبق وقدمتها، لكن طالما أن المسلسل مختلف تتشجع وتقدمها.

تدور أحداث المسلسل داخل شركة “كواليس”، ويتناول علاقة الموظفين داخل الشركة وما يمرون به.

مسلسل “كواليس” بطولة هيدي كرم ونورهان وكريم الحسيني وياسمين رحمي ومن تأليف رأفت رضا، إخراج محب وديع.