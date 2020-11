شاركت جنا عمرو دياب جمهورها فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت جنا عمرو دياب وهي تغني بالإنجليزي بصوت عذب . و علقت علي الفيديو قائلة :Old video I never posted on here

و حاز الفيديو علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :

صوتك يجنن ، طالعة للهضبة ، طلعتي موهبة مدفونة

وكانت قد تعرضت جنا عمرو دياب لهجوم شرس بسبب صور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام حيث ظهرت فيه بملابس عارية أثناء جلسة تصوير جديدة.