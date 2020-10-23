تراند اليوم : ملكة جمال مصر ولعت السوشيال ميديا بالمايوه الشفاف

نشرت الفنانة وملكة جمال مصر السابقة هبة السيسي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، ظهرت فيها على البحر خلال فترة اجازتها الصيفية.

وظهرت هبة السيسي، في الصورة ترتدي كاش مايوه أسود شفاف وهي جالسة على رمال الشاطئ، ليتفاعل معها جمهورها ومحبيها بالإعجابات والتعليقات على الصورة.

وكان آخر أعمالها فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ”، مع الفنان طلعت زكريا الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017.

الفيلم بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبوزيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.

ومن أبرز أعمالها فيلم “كتكوت”، “دنيا الليل”، و”أنا والمدام”، و”حليمو أسطورة الشواطئ” و”ستات قادرة” و”الصعلوك” الذي يعد آخر أعمالها الدرامية.