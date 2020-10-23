تراند اليوم : بظهر عاري تماما .. جلسة تصوير عنيفة لزينب غريب بالسيف – إتفرج

نشرت الممثلة الشابة زينب غريب صورا جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا بعدسة محمد مصطفى.

ظهرت زينب وهي ترتدي فستانا أحمر اللون بحزام أسود، وظهرت ببعض الصور وهي تمسك في يدها سيف، وعلقت على الصور كاتبة “مولان النسخة المصرية” قاصدة الشخصية الكرتونية التي تم تحويلها مؤخرا لفيلم حي.وفي بعض الصور الأخرى، ظهرت زينب وهي عارية الظهر مما جعل متابعيها ينتقدوها.

يذكر أن آخر أعمال زينب غريب كانت في رمضان الماضي من خلال مشاركتها بدور “رضوى” في مسلسل “بـ100 وش”.

مسلسل “بـ100 وش”، يشارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.‎

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