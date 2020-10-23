تراند اليوم : هذا الشيء إمتلك قلب رضوي الشربيني – إتفرج

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت رضوى الشربيني بفستان أسود وخطفت الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وعلقت رضوى الشربيني على الصورة قائلة “التغيير مطلوب دايما.. لكن هيفضل الأسود ماك الألوان وسيدها”.

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج “هي وبس” عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

Advertisements

وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها “هي وبس” قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس.

كانت الإعلامية رضوى الشربيني وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها “هي وبس”.

وقالت رضوى الشربيني: “لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة”.

وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لها: “انتي أحسن عند ربنا.