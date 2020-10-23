تراند اليوم : هتخس من غير ماتحس .. دايت فيفي عبده للياقة والرشاقة – فيديو

وجهت الفنانة فيفي عبده نصيحة لمتابعيها للحفاظ على رشاقتهم ولياقتهم بعيدًا عن السن.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها على Instagram مقطع فيديو وهي ترتدي جمبسوت جينز، وتمشي، وقالت نصيحتها من خلال الفيديو: “أي وقت تلاقوا نفسكم فاضيين فيه امشوا ما تقعدوش عشان تخسوا ويبقى عندكم لياقة، والموضوع مالوش دعوة بالسن على فكرة”.

يشار إلى أن فيفي عبده شاركت في رمضان من خلال برنامج “خلي بالك من فيفي” هو برنامج كاميرا خفية يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.