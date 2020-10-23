تراند اليوم : بالفيديو – رش وتعقيم شنط نجوم الفن بمطار الغردقة

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، مقطع فيديو يرصد لحظات وصول الحضور بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، إلى مطار الغردقة.

وأظهر الفيديو قيام فرق التعقيم بمطار الغردقة، برش حقائب الحضور بالمواد المطهرة، في ظل حرص النجوم على الإجراءات الإحترازية بإرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ويزين حفل الافتتاح كل من أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد، وعدد آخر من النجوم.

وسيشهد مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة حفل الافتتاح، وبدأ العمل على إنشاء المركز منذ عام 2019، وسيكتمل بحلول الدورة القادمة من المهرجان.

من أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، يقوم المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان ، بالتعاون مع مستشفى الجونة