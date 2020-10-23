الأمير وليام الجائع يحدق في وجبات كنتاكي بأحد شوارع لندن.. وتويتر ينفجر بالسخرية

رنا صلاح الدين - على عكس ما يعتقد الكثيرين، أنه كلما حاز الشخص الشهرة والجاه والنفوذ، كلما أصبح حرًا يفعل ما يشاء في أي وقت. فقد تكون تلك الشهرة بمثابة القفص الذي يضع فيه الشخص نفسه دون أن يدري!

ما يؤكد ذلك، رصد تلك الحالة من الميمات في وسائل التواصل الاجتماعي والسخرية التي لاحقت وريث العرش البريطاني ودوق كامبريدج البالغ من العمر 38 عامًا الأمير وليام يوم الثلاثاء، 20 أكتوبر، عندما كان برفقة زوجته الدوقة كيت في معرض التصوير الفوتوغرافي في وسط مدينة لندن.

بينما كان الزوجان الملكيان يسيران بالقرب من محطة واترلو، وقع ما لم يُحمد عقباه من وجهة نظر الصحافة، وتشتت انتباه ويليام بمجرد مشاهدة منظر منفذ بيع للعلامة التجارية كنتاكي، التي كشفت فيما يبدو عن شوقه لتذوق مثل هذه الوجبات السريعة.

لكن، وسرعان ما انتشرت لقطة للأمير وهو يمعن النظر خارج نافذة المطعم، فتوالت عبارات السخرية من الوريث الجائع. تبع ذلك ظهور عدد كبير من الميمات بموقع تويتر.

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فيما لم يفوت الحساب الرسمي للعلامة الشهيرة KFC UK & Ireland يوم الثلاثاء الواقعة، فغرد مُعلقًا على الصورة المنشورة: "همس ويليام بهدوء في نفسه أوه، لا يمكنني الانتظار والوقوف بعيدًا عن الكواليس".

وليام

كما لم يكتف مطعم كنتاكي فرايد تشيكن بالتغريدة السابقة، لكنه في تغريدة لاحقة أطلق على الأمير ويليام لقب "صاحب الفخذ الملكي"

جاءت الصور الملتقطة للأمير وليام خلال مشاركته وكيت، بشكل مفاجئ في معرض التصوير الفوتوغرافي لعرض النتيجة النهائية لمشروع الدوقة الملهم.