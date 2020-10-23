نجمة "ألعاب الجوع" جينيفر لورانس تفجر مفاجأة بشأن انتخاب دونالد ترامب!

رنا صلاح الدين - غيّر الرئيس دونالد ترامب رأي نجمة السينما الأمريكية جنيفر لورانس في السياسة. خلال ظهورها على إحدى برامج البودكاست مؤخرًا، أخبرت لورانس المضيفة هيذر مكماهان أنه قبل رئاسة ترامب، وصفت بأنها "جمهورية صغيرة" وأنها صوتت في أول انتخابات لها لجون ماكين.

ومع ذلك، بعد رؤية إدارة ترامب والوضع الحالي للأمة، قالت لورانس إنها غيرت وجهات نظرها، وذهبت إلى حد تأييد نائب الرئيس السابق جو بايدن والسيناتور كأمالا هاريس في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقالت نجمة سلسلة أفلام "العاب الجوع" "نشأت في الحزب الجمهوري. في المرة الأولى التي أدليت فيها بصوتي صوتت لجون ماكين. كنت جمهورية صغيرة". ومضت لتشرح أن نشأتها سمحت لها "برؤية الفوائد المالية لبعض السياسات الجمهورية". رغم أنها في الوقت نفسه، أدركت أن "القضايا الاجتماعية لم تكن متوافقة مع آرائها".

في النهاية، قالت لورانس إنها "غيرت سياستها بناءً على الأشياء التي تعلمتها". لكن شيءًا واحدًا عزز قرارها: انتخابات عام 2016. أخبرت ماكماهان أنه عندما "تم انتخاب دونالد ترامب" تغير كل شيء.

Advertisements

وتابعت: "هذا رئيس تم عزله انتهك العديد من القوانين ورفض إدانة تفوق البيض، ويبدو أنه كان هناك خط مرسوم في الرمال. لا أعتقد أنه صحيح". "إنه يغير الأشياء بالنسبة لي فقط. لا أريد أن أدعم رئيس يدعم المتعصبين للبيض".

ومضت لورانس في مقارنة رئاسة ترامب برئاسة باراك أوباما، قائلة إنها تذكرت وقتًا كان فيه أوباما يمضي فترات طويلة دون أن يتصدر عناوين الصحف، لأن الأمور كانت مستقرة ومؤكدة.

ترامب

لورانس