متابعة بتجـــــــــــرد: تحصد أغنية “فجأة افترقنا”، ثاني أغاني ألبوم النجم المصري تامر حسني أصداءً أكثر من رائعة منذ طرحها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وموقع “يوتيوب”.
وانتشرت في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجنماعي فيديوهات لعدد من الفتايات وهنّ تستمعن إلى أغنية “فجأة افترقنا” بتأثر شديد، حيث انتابت أكثرهن نوبات بكاء لشدّة تأثرهن بموضوع الأغنية.
وحقق أغنية “فجأة افترقنا” أكثر من مليوني مشاهدة بعد أقل من 12 ساعة على طرحها عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات في موقع “يوتيوب”، كما تصدّرت قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا بعدد من البلدان العربية ومنها مصر، السعودية، المغرب، لبنان، اليمن، الكويت وغيرها واحتلت المرتبة 31 على مستوى العالم.
أغنية “فجأة إفترقنا” من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع وميكساچ يحيى يوسف، ماستر چلال حمداوي وإشراف عام سعيد إمام مدير شركة “روتانا” في مصر.
وكان نجم الجيل قد طرح منذ أيام أغنية “مبطلناش احساس” من ألبوم “خليك فولاذي” وحققت أكثر من 11.5 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.
نفيد بالذكر أن تامر حسني بدأ بإصدار أغاني ألبومه مع أغنية “اختراع” التي شاركه فيها الفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.
كانت هذه تفاصيل خبر أغنية تامر حسني “فجأه افترقنا” تحدث حالة خاصة على السوشيل ميديا وتتسبّب ببكاء الفتايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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