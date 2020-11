شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم Over The Moon باللهجة المصرية على شبكة "نيتفلكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الآباء والأمهات صعوبة هذه الأيام فى الترفيه عن أطفالهم، ولذلك فى الفترة الأخيرة حاولت نيتفلكس التركيز على طرح أو إضافة مجموعة من الأعمال الكرتونية إلى منصتها، وبالتالى طرحت فيلم Over The Moon، فوق القمر، وأضافت إليه ميزة مهمة يبحث عنها الكثير من الأهاالى وهى طرح الفيلم بـاللهجة المصرية جنبا إلى اللغتين الأنجليزية والعربية، مما يسهل على كثير من الأطفال فى سن صغير الاستمتاع بالعمل الجديد.

فيلم Over the moon عائلى، مرح، وممتع، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يركز على قيم هامة للأطفال، اولها أهمية وجود العالة فى حياتهم، ومهما كانت الظروف التى تمر بهم فى أيامهم لن يساندهم أكثر من عائلاتهم، العمل يسرد قصة من الأساطير الصينية بشكل جديد.

العمل يؤكد على أن الأصرار والتفانى والمثابرة لتحقيق الأحلام سيصلك لها فى يوم من الأيام، جنبا إلى مجموعة من الأغانى الممتعة باللغة المصرية التى أضافت إلى العمل، وقامت بغنائها المغنية المصرية كارمن سليمان، العمل حصل على تقييم وصل إلى 7.7 على مموقع imdb، و 79% على موقع Rotten Tomatoes.

فيلم Over The Moon يدور حول فتاة شابة، وشغوفة بالعلم، التي تقوم ببناء سفينة صاروخية للسفر بها للقمر لإثبات وجود آلهة القمر الأسطورية، حيث ينتهي بها الأمر في مهمة غير متوقعة، وتكتشف أرضًا غريبة الأطوار من المخلوقات الخيالية، Over The Moon مغامرة موسيقية مبهجة حول المضي قدما، واحتضان ما هو غير متوقع، وقوة الخيال.

والفيلم من بطولة كاثى أنج (فاي فاي) ، فيليبا سو (تشانج) ،روبرت ج. تشيو (تشين) ، كين جونغ (جوبي) ، جون تشو (الأب) ، روثي آن مايلز (الأم) ، مارجريت تشو (العمة لينج) ، كيميكو جلين (العمة مي) ، أرت بتلر (العم) ، وساندرا أوه (السيدة تشونج).