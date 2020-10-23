شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى توثق للشام القديمة وقصصها العميقة بمسلسل "الكندوش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما تألقت فى مسلسل "شارع شيكاغو" تقدم النجمة السورية سلاف فواخرجى تجربة فنية جديدة وهى المسلسل السورى "الكندوش"، وتقدم من خلاله شخصية جديدة تضاف لشخصياتها التى برعت فى أدائها بعدة أعمال سينمائية وتليفزيونية.

وأوضحت النجمة العربية لليوم السابع: مسلسل "الكندوش" عمل دمشقى عن الشام القديمة وأهلها وقصصهم وحكاياتهم العميقة والبسيطة بنفس الوقت، فهذا العمل سيقدم حالة توثيقة عن المجتمع الذى كان.

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وأضافت سلاف فواخرجى: "اسم الشخصية التى أؤديها ياسمين ولديها حكاية حلوة ومؤثرة بالمسلسل وهى أرملة تعيش فى ذلك الحى المحافظ".

المسلسل تأليف الممثل الكبير حسام تحسين بك وإخراج سمير حسين الذى قدمت معه من قبل مسلسلين حققا نجاحا كبيرا وهما "الواهمون" الذى قدمت فيه دور توأم، والعمل الآخر "بانتظار الياسمين" الذى ترشح لجائزة الايمى أووردز العالمية.

مسلسل "الكندوش" بطولة ايمن زيدان وصباح الجزائري وسامية الجزائري وايمن رضا وشكران مرتجى وفايز قزق وعدد كبير من الممثلين السوريين يصل عددهم لـ150 ممثلا وممثلة وأكثر.