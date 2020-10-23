شكرا لقرائتكم خبر عن Universal تطلق تريلر جديد لفيلم توم هانكس "News of the World" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "News of the World" عن تريلر جديد له، وذلك قبل طرحه فى ديسمبر المقبل، والفيلم بطولة النجم العالمى توم هانكس وتدور أحداثه حول أحد سكانتكساس والذى يعيش على مهنة السفر عبر الغرب لنقل أخبار العالم إلى سكان المدينة المحليين، وتبدأ حياته فى التغير تدريجيًا حينما يوافق على المساعدة فى إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.

ويعتبر طرح فيلم News of the World مجازفة من الشركة المنتجة حيث تم تأجيل طرح عدد من الأفلام التي كان مقرر طرحها الفترة المقبلة بسبب تخبط سوق السينما مع استمرار جائحة كورونا.

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وكان قد كشف المخرج باز لورمان عن استكمال العمل على فيلمه الجديد إلفيس بريسلى، بطولة النجم توم هانكس، والذى كان قد توقف بسبب إصابة هانكس بفيروس كورونا، ومن المقرر ان يبدأ التصوير 23 سبتمبر، وكان قد أعلن المنتج والمخرج الأسترالى، باز لورمان، تأجيل إنتاج فيلم "Elvis" إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشى فيروس كورونا، وكذلك لإصابة بطل الفيلم توم هانكس بالمرض، ودخوله فى عزل منزلى.

وفى بيان نشره على حسابه بموقع تويتر أكد لورمان أن المشروع قد توقف، وأنه "ليس الوقت المناسب لاستئناف الإنتاج فى الفيلم"، مؤكدا أن العودة ستكون فى المكان نفسه الذى توقف فيه التصوير، وهو شاطئ جولد الأسترالى بمجرد أن يحين الوقت المناسب.

والفيلم الذى يتناول السيرة الذاتية للمغنى الأمريكى إلفيس بريسلي، يلعب بطولته أوستن بتلر في دور بريسلي مع الممثلة ماجي جيلنهال التي تلعب دور والدته المغنية، بينما يقدم توم هانكس دور العقيد توم باركر، المدير الذي سيطر على كل جانب من جوانب حياة بريسلي.

ويركز الفيلم على صعود بريسلي إلى النجومية، مع التركيز بشكل خاص على علاقة النجم مع مدير أعماله باركر.