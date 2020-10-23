شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة يكشف آخر استعداداته قبل ساعات من حفل الافتتاح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى الدولى على موقع إنستجرام، عن آخر استعداداته قبل حفل الافتتاح بساعات قليلة، حيث نشر الحساب آخر التحضيرات لمسرح الحفل الذى يستقبل الدورة الرابعة من المهرجان، كما ظهر المذيعين شريف نور الدين وإنجى كيوان الذين سيقدمان النجوم على السجادة الحمراء قبل بدء الحفل.



الاستعدادات لحفل الافتتاح

مسرح الحفل

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وعلق الحساب على الفيديو "نحن على بعد ساعات فقط من حفل افتتاح # GFF20، حيث يمكنك الاطلاع على جميع فعاليات السجادة الحمراء، والتعرف على مجموعة من المشاهير المفضلين لدينا والدردشة مع بعض أكبر صانعى الأفلام والمتخصصين فى الصناعة.. شاهد البث المباشر على صفحة # GFF الرسمية على Facebook والبث المباشر علىontv الساعة 5:00 مساءً".

مهرجان الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف مهرجان الجونة السينمائى إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما، كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما فى العالم العربى.



شريف نور الدين وانجي كيوان

كما تقدم الإعلامية اللبنانية ​الشهيرة هيلدا خليفة​ حفل افتتاح ​مهرجان الجونة السينمائى​ بدورته الرابعة، والتى عبرت عن حماسها الشديد لتكون جزء من هذا الحدث الهام، وذلك بعد غيابها لسنوات عن الشاشة بعد توقف تقديم أشهر برنامج مواهب بالعالم العربى "ستار أكاديمى".