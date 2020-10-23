شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواى بعد طرح The Witches: ولدت لألعب دور الساحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الجهة المنتجة لفيلم The Witches للنجمة العالمية آن هاثاواى، أمس الخميس، العمل، ويبدو أن النجمة الفائزة بجائزة الأوسكار كانت تستعد للدور لفترة أطول بكثير مما يعتقد معجبيها، حيث كشفت أنها ولدت لتلعب دور ساحرة، بعد صورة لها وهى صغيرة وترتدى بقبعة ساحرة سوداء، فوق شعر مستعار مجعد بألوان قوس قزح، وعلقت عليها بـ"كيف بدأت.. كيف تسير الأمور".

وكان قد أطلق صناع الفيلم التريلر الدعائى ومنحت شركة "Warner Bros" الجمهور نظرة سريعة على ما يمكن توقعه من أحداث فى الفيلم من خلال البرمو الدعائى، ويبدو من خلاله مغامرة مخيفة ومثيرة، حيث أظهر صبيًا صغيرًا يُدعى لوك (جاهزير كاديم برونو) وجدته (أوكتافيا سبنسر) ينطلقان للإقامة فى فندق كبير، فيما استولت عليه عصابة من السحرة تهدف إلى تحويل جميع أطفال العالم إلى فئران.

واستناداً إلى رواية كاتب قصص الأطفال الشهير Roald Dahl والتى تحمل نفس الاسم، التى طرحت عام 1973 يدور الفيلم حول فتى يبلغ من العمر 7 أعوام وله علاقة بالسحر الحقيقى، الفيلم يدور فى إطار كوميديا ومغامرات عائلى، وكانت قد قدمت شركة وارنر براذرز فيلما مقتبسا عن الرواية من قبل فى عام 1990، ولعبت أنجيليكا هيوستن إحدى الشخصيات الرئيسية.