شكرا لقرائتكم خبر عن أريانا جراندى تطرح أغنيتها "positions" وتتخطى 6 ملايين مشاهدة × 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة العالمية أريانا جراندى فيديو كليب أغنيتها الجديدة "Positions"، اليوم الجمعة، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وحققت الأغنية التى انتظرها جمهور المغنية العالمية، أكثر من 6 ملايين مشاهدة منذ طرحها قبل 6 ساعات، وقد حصدت الأغنية الجديدة لـ"أريانا" تحديدًا 6 ملايين و64 ألف مشاهدة حتى الآن.

يأتى هذا بعدما أكدت المغنية العالمية أريانا جراندى، أنها ستصدر ألبومها الجديد خلال هذا الشهر، حيث كتبت عبر حسابها الرسمى على تويتر، فى وقت سابق: "لا أطيق الانتظار لأقدم لكم ألبومى هذا الشهر".

وظلت نجمة البوب أريانا جراندى - ​​التى حطمت الأرقام القياسية - صامتة إلى حد كبير بشأن ألبومها السادس فى الاستوديو، وهو متابعة لألبومها الذى طرحته فى العام 2019 " Thank U, Next"، حيث أكدت طرح ألبومها الجديد هذا الشهر، وكان معجبوها قد دشنوا هاشتاج " AG6isComing " بشأن ألبوم أريانا جراندى الجديد.

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من ناحية أخرى، كسرت أغنية "Side To Side"للنجمتين نيكى ميناج وأريانا جراندى، كل الأرقام القياسية، لتصبح أكثر أغنية مشاهدة لدويتو نسائى فى التاريخ، حيث حققت أكثر من 1.8 مليار مشاهدة بموقع "يوتيوب" منذ طرحها عام 2016، وأبرز الحساب الرسمى لجائزة وورلد ميوزك أوورد الرقم القياسى عبر حسابه بموقع "انستجرام".

وفى يوليو الماضى، خطفت المغنية أريانا جراندى الأنظار مؤخراً أثناء ظهورها فى لوس أنجلوس، وتحديداً بعودتها للعمل، حيث ظهرت بإطلالة اعتيادية على غير العادة وفقاً لموقع harpersbazaar الذى كشف عن أن النجمة الشهيرة قررت العودة للعمل بتسجيل إحدى أغانيها داخل الاستوديو وسلط التقرير الضوء على إطلالة النجمة ذات الـ27 عاما، حيث اعتادت جراندى على لفت الأنظار بإطلالات غريبة إلا أنها مؤخراً بدا عليها البساطة.