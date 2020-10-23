شكرا لقرائتكم خبر عن طليق نيللى كريم بعد إثارة الجدل ببوست على حسابه: أم بناتى أكن لها الاحترام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هانى أبو النجا، أستاذ التغذية العلاجية وطليق النجمة نيللى كريم على احترامه الكامل لها، وذلك بعد إثارته الجدل ببوست عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، والذى فسره البعض أنه له علاقة بها، حيث كتب موضحا "أصدقائى الغاليين.. هطلب منكم طلب إنكم تشيروا الكلام ده عنى... ودى آخر مرة أتكلم عن أى موضوع شخصى.. لأن فى نفوس مريضة.. أم بناتى أكن لها كل الاحترام وبينا أيام وسنوات جميلة".

وتابع "وانتهت علاقتنا منذ سنوات طويلة... لكن النفوس المريضة مصرة على إلصاق وإلحاق المشاكل بنا.. وأنا أتمنى لها دائما النجاح فى كل شىء.. وليس فى نفسى شىء غير كل الخير والفخر بها... ويارب يكتبلها كل النجاح ... ويارب يرحمونا من نفوسهم المريضة ... Nelly Karim"، فيما علق الفنان أحمد وفيق قائلا "والله أنتم الاتنين من أجمل الناس .. وربنا ينتقم من كل مفتعلى المشاكل".



هاني ابو النجا

وكان قد كتب الدكتور هانى أبو النجا، منذ يومين :"الست الدلوعة الفرفوشة رزق إنما الست الناجحة دى خليها لجائزة الدوله التقديرية"، ما ربطه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بأنه يقصد النجمة نيللى كريم ونجاحها، ما جعله يعدل البوست، قائلا "معلش إيضاح أى حد مريض متخيل إن البوست الهزار ده على أم بناتى ... فحضرتك مريض ... أم بناتى لا أسمح لحد بالكلام عليها ... دى أم أغلى الناس ... إنما خيالكم المريض فى بوست هزار ده مشكلة حضراتكم ... ده بوست بعد ما راقصة قلبت الدنيا فقط للغير .. بوست هزلى ده لو بنفهم".