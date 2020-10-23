شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة خاصة عن مهرجان سماع الدولى تقديم نانسى إبراهيم على النيل الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة مميزة تذاع اليوم على قناة النيل الثقافية عن فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية تقدمها المذيعة نانسى إبراهيم فى الثامنة مساء من داخل قلعة صلاح الدين العريقة فى قلب مصر، تحت رعاية وزارة الثقافة، وحضرت الحفل الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة .

ويشارك فى هذه الدورة 20 فرقة من عدد كبير من دول العالم أبرزها روسيا واليونان وارمينيا وفلسطين وسوريا والسودان وباكستان، ولبنان هى ضيف شرف المهرجان هذا العام .

واختارت إدارة مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية الفنانة أم كلثوم لتكون شخصية المهرجان في دورته الـ 13 التي تنطلق اليوم 22 أكتوبر وتستمر حتي 29 من نفس الشهر وقامت نانسى بالامس بنقل وقائع حفل الافتتاح على الهواء مباشرة فى السادسة مساء على شاشة الثقافية .

يذكر أن نانسى إبراهيم انتقلت للعمل مؤخرا بقناة النيل الثقافية بعد عشرة أعوام من العمل بقناة نايل سينما، حيث حققت بها نجاحات كبيرة فقدمت نانسى برامج متعددة مثل: سينى فيو مع نانسى، والو سينما، واستوديو مصر، وقامت بتغطية أكثر من 50 مهرجانا دوليا، وكانت المذيعة المصرية الوحيدة التى تمكنت من لقاء عدد كبير من نجوم هوليود وبوليود والسينما العالمية، وكرمت من العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية آخرها منظمة اليونسكو، واليونيسيف، والمركز الكاثوليكى، وجمعية النقاد والإعلاميين العرب، وحصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة قناة السويس.