شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم حقائب الفنانين فور وصلهم مطار الغردقة استعداد لحفل افتتاح "الجونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الإعلامية بوسى شلبى، فيديو من مطار الغردقة، فور وصولها مع عدد كبير من النجوم والنجمات وكذلك الإعلاميين، استعدادا لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، حيث رصد الفيديو أحد العاملين بمطار الغردقة، وهو يقوم بتعقيم حقائب الفنانين والمسار الذى تسير عليه الحقائب، كإجراء احترازى بسبب تفشى وباء فيروس كورونا.

وظهر بالمقطع أيضا الفنان الكبير سمير صبرى وهو يرتدى الكمامة، والفنان الأردني منذر رياحنة وهو يصافحه بحرارة.

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الفنان سمير صبرى



من مطار الغردقة

تنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ4 والتى تنطلق تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

وهو فيلم للمخرجة كوثر، التى شاركت به كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.