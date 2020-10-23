3 قصص عن كمال أبو رية فى عيد ميلاده.. إحداها عن فاروق الفيشاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم، الفنان كمال أبو رية بعيد ميلاده، وذلك بعدما قدم خلال مسيرته العديد من الأدوار البارزة التى علقت فى أذهان جمهوره ومحبيه، ونستعرض اليوم جوانب أخرى فى حياته بعيداً عن الفن، من حكايات وقصص دارت بينه وبين زوجته الفنانة ماجدة زكى قبل انفصالهما، بالإضافة إلى أبرز صديق له وهو الفنان الراحل فاروق الفيشاوى وكواليس استقباله لنبأ إصابته بمرض السرطان. سبب بيع شبكة ماجدة زكى سبب بيع شبكة ماجدة زكى كشف الفنان كمال أبو رية فى وقت سابق أثناء زواجه من الفنانة ماجدة زكى عن كواليس خاصة بعلاقته بالفنانة ماجدة زكى، وسبب بيعه لشبكتها فى وقت من الأوقات مؤكداً أنهما كان يحتاجان الأموال، بالإضافة لأن ذوق الشبكة فى الأساس كان "فلاحى" على حد قوله، لكنه أضاف بتأكيده أنه حاول تعويضها فيما بعد حينما تحسنت أمورهما. Advertisements حكاية الانفصال حكاية الانفصال أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "واحد من الناس" استرجع كمال أبو رية ذكرياتهما موضحاً أنه انفصل عنها حينما شعر بأنها لم تعد نفس الشخصية، وذلك رغم أنهما كانا يعيشان قصة رومانسية بدآها من المعهد. اكتشاف مرض صديقه فاروق الفيشاوى اكتشاف مرض صديقه فاروق الفيشاوى أثناء مداخلة مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم"، فى وجود الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، كشف أنه علم بالمرض قبل فاروق نفسه، وأوكلت إليه مهمة إبلاغه إلا أنه فضل أن يأتى الأمر عن طريق محمود حميدة.

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