شكرا لقرائتكم خبر عن لورديانة تصل مدارس مصر.. عرض فيديو الراقصة البرازيلية على سبورة ذكية بمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فيديو الراقصة البرازيلية لورديانة إلى المدارس، حيث انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يظهر خلاله مجموعة من الطلاب فى فصل بإحدي المدراس التى قيل إنها فى محافظة البحيرة، وهم يشاهدون فيديو لورديانة الشهير الذي تصدر التريند على مواقع التواصل الأيام الماضية، خلال رقصها في "بيوتي سنتر" على أغنية "أخواتي"، كما رقص الطلاب على أنغام الأغنية فى الفيديو.



لورديانة علي السبورة الذكية فى مدرسة

جاء هذا بعد تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للراقصة البرازيلية لورديانة وهي ترقص مع المطرب الشعبي محمود الليثي، حيث ظهرت بنفس الفستان الذي ظهرت به في الفيديو الذي تصدر التريند في الآونة الأخيرة.

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وظهرت في مقطع الفيديو الجديد الراقصة اليرازيلية لورديانة وهي ترقص على أنغام مهرجان"آه يا اشطة بالزبادي انتي جامدة موت.. طب ع الهادي يا زبادي"، وكان معها المطرب الشعبي محمود الليثي.



الطلاب يلتفون حول السبورة الذكية لمشاهدة رقص لورديانة

وتستعد الراقصة البرازيلية لورديانا لتصوير فيديو كليب أغنية "خدلك باكو" من غناء الفنان إياد جمال، والذي سيتم طرحها قريبًا، حيث سيتم إذاعتها على عدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبحت الراقصة لورديانة حديث السوشيال ميديا بسبب رقصتها فى أحد مراكز التجميل التى اجتاحت منصات التواصل الاجتماعى، حيث بدأ الجمهور فى البحث عن صاحبة المقطع الشهير، وهو ما تحقق بوصولهم لحساب الراقصة على موقع "إنستجرام"، والذى تضاعف عدد المتابعين عليه خلال ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو حتى وصل إلى ما يزيد على 500 ألف متابع.