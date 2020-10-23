بقيمة تتجاوز الـ14 مليون دولار.. كاتي بيري وأورلاندو بلوم جيران ميجان وهاري الجدد

رنا صلاح الدين - يبدو أن المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية كاتي بيري وشريكها أورلاندو بلوم، سيكونان جيران جدد للأمير هاري وزوجته. حسبما أفادت التقارير أن لديهما عقارًا فخماً في مونتيسيتو.

وفقا لتقرير، فقد اشترى الزوجان للتو عقار جديد في سانتا باربرا، كاليفورنيا، على مقربة جدا من دوق ودوقة ساسكس، الذين انتقلا إلى قصرهما 14 مليون دولار في يونيو.

كما أوضحت صحيفة فارايتي، اشترت كاتي وشريكها أورلاندو، اللذان رحبا بطفلهما الأول في أغسطس، قصرهما الضخم بقيمة 14.2 مليون دولار.

وكان الأمير هاري وميجان ماركل، اللذان استقالا من منصبهما ككبار أفراد العائلة المالكة في وقت سابق من هذا العام، قد اشترىا قصرهما في مونتيسيتو في يونيو من رجل الأعمال الروسي وكانا يعيشان هناك مع ابنهما آرتشي.

ويقول التقرير أيضا أن أريانا غراندي وغوينيث بالترو وأوبرا وينفري يعيشون أيضا بالقرب من الزوجين الملكيين في نفس الحي.