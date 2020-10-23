الجميلة نيكول كيدمان تكشف: "هذا الوقت كان أتعس فترات حياتي"

رنا صلاح الدين - قد يظن البعض أن موهبة كتلك التي تمتلكها النجمة فائقة الجمال نيكول كيدمان إلى جانب خبرتها السابقة كفيلة بتخطيها أي عقبى يمكن أن تقف لها بالمرصاد خلال مسيرتها المهنية في هوليوود!

كما يتراءى للبعض أن هذه المقاييس التي تتمتع بها نجمة "مولان روج" ن قد تجعلها بمنأى عن ويلات الركود الوظيفي ولكن في الحقيقةن واجهت نصيبها العادل من الأوقات المضطربة في الماضي.

خلال مقابلة كيدمان مع مجلة" هو مجازين" تذكرت الممثلة أيام معاناتها قائلة: "لقد مرت فترة ضخمة من الزمن عندما لم يكن لدي خيارات جيدة".

وأوضحت في حديثها "الكثير من الممثلين لا يملكون خيارات، وحتى أن يكون لديك خيار هو فرصة غير عادية. كممثل، أنت دائمًا تحت رحمة الآخرين، المخرجين خصوصًا، وأحيانًا قد يكون الأمر محبطًا". خاصة عندما يشعر النجم "بالحاجة إلى خلق شيء من الالف إلى ياء".

وبالمرور إلى السياق المهني الحالي، كانت استوديوهات يونيفرسال قد أعلنت عن إعادة إنتاج فيلم 'The Others' الذي أنتج عام 2001 من بطولة كيدمان، لكن بأبطال جدد، وذك دون الإشارة إلى الممثلة.