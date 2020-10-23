سبب انفصال صوفيا ريتشي الحقيقي عن سكوت ديسيك.. اليك

رنا صلاح الدين - آثار انفصال عارضة أزياء أمريكية ذات الـ 22 عامًا، عن نجم الواقع الوسيم سكوت ديسيك الكثير من اللغط صوفيان واحتار جمهورهما في سبب الانفصال المفاجئ هذا، لكن يبدو أن تقرير جديد قد يزيل هذا اللبس ويوضح الحقيقة.

ووفقا لمصادر مقربة من كوزموبوليتان، فقد اتخذت العارضة الجميلة هذا القرار لأنها لا تعتقد أنها لم تولد لتكون الزوجة الثانية والمربية لأبناء الثلاثة أطفال، ميسون، رين، وبينيلوبي ديسك.

ويأتي هذا الخبر بعد وقت قصير من تقرير نشرته مجلة يو إس ويكلي كشفت فيه أن والدي صوفيا قد ضجرا من علاقتها مع ديسك ويريدان منها الابتعاد عن الأب الشاب.

في ذلك الوقت أوضح المصدر، "عائلة صوفيا تعتقد أنها أفضل حالًا دون [سكوت]. لقد كانوا ينصحونها بالقيام بعملها الخاص، خاصة في أثناء الحجر الصحي". وتابع المصدر ذاته أن ريتشي الآن قد نجت بنفسها تمامًا عن تحمل تلك المسئولية الضخمة، وقررت المضي قدمًا في طريقها.