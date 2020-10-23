شاروخان يجسد شخصيتي الأب والابن في فيلمه الجديد

رنا صلاح الدين - يتطلع محبو النجم الهندي الكبير شاروخان إلى ظهوره عبر الشاشة في عمل سينمائي جديد بعد دام شهورًا طويلةن عقب عرض فيلم "زيرو"، خلال الفترة السابقة.

تشير التقارير أن خان يعمل على ثلاثة أفلام جديدة، وهي: فيلم باثان لسيدهارث أناند وفيلم للمخرج راجكومار هيراني وفيلم ثالث للمخرج أتلي. كما أن أحد الأفلام التي يتم الحديث عنها منذ فترة طويلة هو فيلم أتلي.

من الحقائق المعروفة الآن عبر قصة الفيلم، هو ظهور نجم "تشيناي اكسبريس" في دور مزدوج في الفيلم، سيلعب دور الثنائي الأب والابن الذي تأثرت أفكارهما وآراؤهما في الحياة بسبب المثل العليا المتناقضة حول، كما أنهما يظهران في طريقين متناقضين تمامًا.

وكان لقاء النجم الهندي صاحب الثلاثة أطفال مع المخرج أتلي في مكتبه في تشيناي، قد أحدث ضجة واسعة بين المصورين.

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يقول مصدر في mid-day، "على عكس تلك الأفلام، في هذا الفيلم نجد الشخصيتين منفصلتين عن بعضهما البعض. وفي قلب الممثل، تكمن العلاقة بين الأب والابن، التي تتمزق بسبب وجهات نظرهما المستقطبة للعالم. الأب أحد كبار موظفي الشرطة، في مهمة للقبض على ابنه المجرم.

وأضاف من المرجح أن يستعين خان أطراف صناعية في الفيلم. كما سيبدأ المشروع في منتصف عام 2021 بعد الانتهاء من تصوير فيلم باثان".

شاروخان حصل على استراحة طويلة بعد فشل فيلمه الأخير "زيرو" (2018). مع هذه المشاريع المثيرة، نأمل أن يعود بقوة.