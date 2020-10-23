أندرو غاضب من الملكة.. خفضت الدعم المخصص لنفقة ابنتيه

رنا صلاح الدين - حالة من التوتر عاشها الأمير أندرو مع العائلة المالكة البريطانية ، بسبب التجاهل المتعمد لابنتيه، بياتريس وأوجيني من جدتهما الملكة.

كان دوق يورك غاضبًا بعد أن أُجبرت الملكة إليزابيث الثانية، حسبما ورد، على رفض طلب بشأن بناته ونفقاتهن الباهظة، حسبما كشفت التقارير. كانت مسألة النفقة الملكية للأميرتين قد طُرحت في نقاش عام، في الفيلم الوثائقي Beatrice وEugenie: Pampered Princesse، أو بياتريس ويوجيني: أميرات مدللات؟ على القناة الخامسة البريطانية.

وفي السياق، ذكر ريتشارد كاي، المحرر بصحيفة ديلي ميل، كيف ذهبت أوجيني في جولة حول العالم للاحتفال بالانتهاء من دراستها الخاصة في عام 2009.

عن الأمر يقول كاي: "كانت تتنقل من بلد إلى آخر كما يفعل معظم شباب الطبقة الوسطى الذين يستغرقون سنوات طويلة. لكن، بالطبع، كان برفقتها حراس شخصيين من الشرطة".

واستطرد قائلًا: "هذا يعني أننا نحن دافعي الضرائب ندفع لرجال الشرطة لمرافقتها في جولاتها بالعالم". هذا في الوقت الذي تحصل فيه الشقيقتان الملكيتان على تأمين بقيمة 500 ألف جنيه استرليني كل عام يدفعه دافعو الضرائب.