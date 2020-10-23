مايكل جاكسون يدخل على خط خلاف محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

الخليج 365الجمعة 2020/10/23 02:50 م بتوقيت أبوظبي
سخر الفنان أحمد الفيشاوي من تشبيه رجل الأعمال نجيب ساويرس للنجم محمد رمضان بمايكل جاكسون.
ونشر الفيشاوي مقطع فيديو على حسابه الرسمي بـ"أنستقرام" للمطرب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون وهو يضحك بصورة هيستيرية.
وعلق عليها الفيشاوي بكتابة: "لما تسمع إن رمضان مايكل جاكسون مصر".
يأتي هذا في إطار الخلاف المحتد بين الفنانين وتبادلهما السخرية وانتقاد بعضهما على الملأ، خاصة بعد إعلان أحمد الفيشاوي تسجيل أغنية "نمبر 2" لانتقاد وصف محمد رمضان نفسه بأنه "نمبر 1"، وهو ما دفع بمحمد رمضان أن يبادله الهجوم في أغنية قال فيها "مع احترامي للفيشاوي آخره معايا صورة".
وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قد وصف، في وقت سابق، الفنان محمد رمضان بأنه "مايكل جاكسون" مصر، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا للفنان المصري محمد رمضان، وهو يتفاعل مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، في حفل غنائي أحياه في مدينة "زد" الترفيهية، التي يملكها ساويرس بمحافظة الجيزة المصرية.
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