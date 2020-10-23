شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يحتفل بـ"الخطة العايمة" بصورة كوميدية لشخصيته فى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم "الخطة العايمة" يحقق إيرادات فى شباك التذاكر، حيث يقوم ببطولته مجموعة من النجوم من بينهم غادة عادل وعمرو عبد الجليل وعلى ربيع، وغيرهم من الفنانين، حيث مازال الفنانون يحصدون نجاح الفيلم حتى الآن، فقد نشر على ربيع صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بنفس الشخصية التى يؤديها فى أحداث الفيلم، وعلق على الصورة "حمزون من فيلم الخطة العايمة".



على ربيع

وتفاعل عدد من المتابعين مع على ربيع والصورة الساخرة التى نشرها عبر حسابه، حيث يظهر يرتدى ملابس سوداء، ونظارة نفس اللون، وعلق بعض المتابعين بتعليقات ساخرة وكوميدية.

فيلم "الخطة العايمة" اقترب من الوصول إلى المليون الخامس فى شباك التذاكر بعد أسبوعين من طرحه فى دور العرض، إذ انطلق الفيلم فى السينما يوم 6 أكتوبر الجارى، حيث حصد ايرادات تخطت 4 ملايين و 775 ألف جنيه جاءت تفاصيلها 2 مليون و925 ألف جنيه فى الأسبوع الأول، و850 ألف جنيه خلال الأسبوع الثانى.

فيلم "الخطة العايمة" بطولة على ربيع، محمد عبدالرحمن، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم شريف رمزى ومن إخراج معتز التونيأحمد عبدالوهاب وكريم سامى.