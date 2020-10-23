2 مليون مشاهدة لأغنية "فجأة افترقنا" لتامر حسنى فى 18 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "فجأة افترقنا" للنجم تامر حسنى أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال 18 ساعة فقط، بعد طرحها أمس، وهى من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان تامر على وتوزيع يحيى يوسف، حيث طرح تامر حسنى قبل أيام كليب أغنية "مبطلناش إحساس"، وتأتى تلك الأغانى ضمن أحدث ألبومات تامر حسنى "خليك فولاذى".
تامر حسنى على انستجرام
جمهور تامر حسنى، مازال يحتفل بالأغنية الجديدة لنجمه المفضل، وهو ما تفاعل معه النجم تامر حسنى، الذى قام بنشر عشرات "الستورى" الخاصة باحتفالات وتفاعل جمهوره مع الأغنية الجديدة، حيث يعد تامر من أكثر النجوم تفاعلا مع جمهوره من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.
وتقول كلمات الأغنية
فجأه افترقنا وفراقنا
سرقنا من حضن بعض
بعد اتفاقنا و وفاقنا القرب اتغير لبعد
سافر نصيبي بحبيبي
وكأن مفيش بينا وعد
واللي انا رتبته وبنيته
ماتهنتش بيه
قلبي اتلخبط في حساباته
متحير مش لاقي حل
مرمي في سجون ذكرياته
والوحده احساس ممل
نفسي اقابله واشوفه تاني
لو دقيقه على الاقل
كنت بحبه بجد حتى بعيوبه اللي فيه
يا سنين واخداني وكمان واخداه
من بعده بعاني اكبر معاناه
حكاياته معايا انا مانستهاش
والشوق جوايا ناره مابتهداش
ونشر تامر حسنى مؤخرا منشورًا عبر خاصية القصص القصيرة "انستجرام"، قال فيه إنه سيتبع سياسة جديدة فى طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، حيث يكشف عن الأغانى الجديدة بطريقة غير تقليدية، خلال المناسبات التى يتواجد فيها.
وقال تامر: "الألبوم قرب ينزل يا جماعة إن شاء الله، وبسمعكم مقاطع بطريقة جديدة غير تقليدية لأنى بدأت فى مرحلة طرح الألبوم لما بتواجد فى مكان أو فى مناسبة"، وأضاف تامر حسنى: "محدش يفتكر إنى مش بسمعهالكم لو مش عايز المقاطع توصل لكم كنت هعمل حفلة خاصة مفيهاش تصوير إنما أنا عارف إن التصوير بيوصلكوا وأنا كمان بنزل مقاطع من الأغانى عندى ليكم".
وفى سياق متصل، ما زالت أغنية "اختراع" للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي تحقق مشاهدات ضخمة على يوتيوب، تخططت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول والحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.
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