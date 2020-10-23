شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون مشاهدة لأغنية "فجأة افترقنا" لتامر حسنى فى أقل من 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "فجأة افترقنا" للنجم تامر حسنى أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال 9 ساعات فقط، بعد طرحها أمس، وهى من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان تامر على وتوزيع يحيى يوسف، حيث طرح تامر حسنى قبل أيام كليب أغنية "مبطلناش إحساس"، وتأتى تلك الأغانى ضمن أحدث ألبومات تامر حسنى "خليك فولاذى".



تامر حسنى على انستجرام

جمهور تامر حسنى، مازال يحتفل بالأغنية الجديدة لنجمه المفضل، وهو ما تفاعل معه النجم تامر حسنى، الذى قام بنشر عشرات "الستورى" الخاصة باحتفالات وتفاعل جمهوره مع الأغنية الجديدة، حيث يعد تامر من أكثر النجوم تفاعلا مع جمهوره من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

وتقول كلمات الأغنية فجأه افترقنا وفراقنا سرقنا من حضن بعض بعد اتفاقنا و وفاقنا القرب اتغير لبعد سافر نصيبي بحبيبي وكأن مفيش بينا وعد واللي انا رتبته وبنيته Advertisements ماتهنتش بيه قلبي اتلخبط في حساباته متحير مش لاقي حل مرمي في سجون ذكرياته والوحده احساس ممل نفسي اقابله واشوفه تاني لو دقيقه على الاقل كنت بحبه بجد حتى بعيوبه اللي فيه يا سنين واخداني وكمان واخداه من بعده بعاني اكبر معاناه حكاياته معايا انا مانستهاش والشوق جوايا ناره مابتهداش

ونشر تامر حسنى مؤخرا منشورًا عبر خاصية القصص القصيرة "انستجرام"، قال فيه إنه سيتبع سياسة جديدة فى طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، حيث يكشف عن الأغانى الجديدة بطريقة غير تقليدية، خلال المناسبات التى يتواجد فيها.

وقال تامر: "الألبوم قرب ينزل يا جماعة إن شاء الله، وبسمعكم مقاطع بطريقة جديدة غير تقليدية لأنى بدأت فى مرحلة طرح الألبوم لما بتواجد فى مكان أو فى مناسبة"، وأضاف تامر حسنى: "محدش يفتكر إنى مش بسمعهالكم لو مش عايز المقاطع توصل لكم كنت هعمل حفلة خاصة مفيهاش تصوير إنما أنا عارف إن التصوير بيوصلكوا وأنا كمان بنزل مقاطع من الأغانى عندى ليكم".

وفى سياق متصل، ما زالت أغنية "اختراع" للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي تحقق مشاهدات ضخمة على يوتيوب، تخططت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول والحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.