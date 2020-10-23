شكرا لقرائتكم خبر عن ابن محمد فوزي: "والدي أخد بليغ حمدي من إيده لأم كلثوم عشان يلحن لها".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور منير فوزي ابن المطرب الراحل محمد فوزي، إن والده أضطر إلى مغادرة طنطا ليعيش في القاهرة، مفسرًا ذلك بأنها مركز الفن، والتحق بمعهد الموسيقى، وغنى في بعض الصالات الفنية ثم شارك في الأفلام.

وأضاف فوزي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر: "كان كأي إنسان ريفي يرفض غناء شقيقته، وهو ما حدث مع هدى سلطان، ولما تأكد من موهبتها بدأ يتراجع عن رأيه وقام بتلحين بعض الأغاني لها".

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وأكد، ان علاقة والده بمنافسيه من الملحنين كانت جيدة للغاية، موضحًا: "أخد بليغ حمدي من ايده لأم كثلوم عشان يلحن لها، لأنه وجد إنه عنده طريقة معينة في التلحين تناسبها، لأنه كان عاشق إنه يعمل حاجة جديدة حتى لو مش هتتعمل".

وأشار، إلى أن والده لم يحقق كل أحلامه لكن إرادة الله كان سابقة وتوفاه: "لكنه حقق الكثير وفترته الذهبية كانت من عام 1942 حتى عام 1951، مثل ولحن وأنتج 26 فيلمًا، وكان خفيف الظل والكل أحبه".