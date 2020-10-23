شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم فى الطريق للجونة.. روجينا وأيتن عامر ومحيى إسماعيل بالمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد عدد كبير من نجوم الفن فى مطار القاهرة، منذ قليل، استعدادا للتوجه إلى الجونة للمشاركة فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة مساء اليوم، وتستمر فعالياته حتى يوم 31 أكتوبر، ومنهم روجينا وأيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، والفنان منذر رياحنة وإنجى المقدم والكاتب أيمن سلامة.



الفنانون بالمطار



النجوم في الطريق للجونة



شريف رمزي

كما نشرت الإعلامية بوسى شلبى مجموعة صور من المطار مع عدد من النجوم ومنهم شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن والنجم الكبير محيى إسماعيل، والفنانة السورية سولاف معمار، ونشر الفنان حسن أبو الروس صورة له مع الفنان مصطفي درويش في طريقهم للجونة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، كما نشرت الفنانة ميس حمدان صورة مع شقيقتها مي سليم خلال توجههم إلى الجونة.

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محي اسماعيل وبوسي شلبي



سولاف معمار

مهرجان الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما. كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.



ميس حمدان ومي سليم



حسن ابو الروس

كما تقدم الإعلامية اللبنانية ​الشهيرة هيلدا خليفة​ حفل افتتاح ​مهرجان الجونة السينمائى​ بدورته الرابعة، والتى عبرت عن حماسها الشديد لتكون جزء من هذا الحدث الهام، وذلك بعد غيابها لسنوات عن الشاشة بعد توقف تقديم أشهر برنامج مواهب بالعالم العربى "ستار أكاديمى".