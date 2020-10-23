شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ يحيى الفخرانى من كواليس تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهى ذركش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم الكبير يحيى الفخرانى فى أول صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهى ذركش"، المنتظر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث نشر الفنان الشاب محمد إبراهيم يسرى صورة لهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "شرف كبير لأى ممثل إنه يشتغل مع العظيم دكتور يحيى الفخرانى.. مسلسل "نجيب زاهى زركش" رمضان 2021 إنتاج شركة سينيرجى تأليف الأستاذ عبد الرحيم كمال إخراج الأستاذ شادى الفخرانى".



يحيى الفخراني

ويجسد الفخرانى دور محامٍ مخضرم ودكتور جامعى خلال أحداث مسلسله الجديد "نجيب زاهى ذركش"، المقرر أن ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية في مدينة 6 أكتوبر بإحدى المولات الكبيرة، وهو محامي له 4 أبناء، لكن يدخل فى صراع معهم ويعانى من جحودهم، والمسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وكريم عفيفي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

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يحي الفخراني ومحمد يسري

ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة قدما سوياً مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.

وكان آخرمسلسلات يحيى الفخرانى "بالحجم العائلى" فى رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام وآخرين.