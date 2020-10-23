شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يستقلون طائرة للتوجه للجونة قبل ساعات من افتتاح المهرجان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه مجموعة كبيرة من النجوم حاليا إلى الجونة من أجل المشاركة فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، حيث يقام الافتتاح مساء اليوم، حيث نشرت الإعلامية بوسى شلبى، فيديو قبل صعود سلم الطائرة، ويظهر خلفها مجموعة من الفنانين الذين يصعدون الطائرة، حيث داعبت بعض الفنانين وسألتهن عن فساتينهن، التى سيسرن بها على السجادة الحمراء اليوم.

وتنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ4 والتى تنطلق تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.



بوسى شلبى



شريف رمزى