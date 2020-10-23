شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة إنتاج مسرحية "أهلا يا بكوات" بسبب "100 سنة مسرح" ومحمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع النجمان الكبيران حسين فهمى وعزت العلايلى من جديد على خشبة المسرح القومى لإعادة تقديم العرض المسرحى "أهلا يا بكوات"، الذى عرض لأول مرة فى عهد النجم الكبير الراحل محمود ياسين حينما تولى إدارة المسرح القومى عام 1989 ثم أعيد إنتاجها وعرضها مرة ثانية عام 2006، كما عرضت أيضا فى مبادرة وزارة الثقافة على قناتها الرسمية ويوجد نسخة من العرض على اليوتيوب.



مسرحية أهلا يا بكوات

كشف الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى أن السبب الرئيسى لإعادة إنتاج المسرحية حاليا هو احتفال المسرح القومى بـ100 سنة مسرح، ولذلك ستتم إعادة بعض الأعمال التى حققت نجاحا كبيرا، كما أن هناك سببا آخر وهو الاحتفاء بالفنان محمود ياسين الذى أنتج هذه المسرحية لأول مرة وسوف يقام تأبين خاص به على المسرح القومى قريبا.

مسرحية "أهلا يا بكوات" ترجعنا قرنين من الزمان من خلال بطليها اللذان يفكران فى تنبيه الناس إلى المستقبل، لكنهما يختلفان؛ فأحدهما يتكيف مع الماضى ويجنى من ذلك المال والنفوذ لدى مراد بك (الوالى)، أما الآخر فيمضى فى محاولاته رغم دخوله السجن، والمسرحية لا تتوقف عند هذا الحد فمصير الاثنين يلتقى فى النهاية، وقد حققت نجاحًا عند عرضها وهى من بطولة الفنان حسين فهمى (برهان) والفنان عزت العلايلى (محمود).