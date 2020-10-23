"الإنسان والحلم".. مهرجان الجونة يتحدى كورونا

تنطلق مساء الجمعة، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتقام هذه الدورة وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة لتفادي مخاطر تفشي فيروس كورونا.

ويشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذي عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه في قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهي جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.





والفيلم يرصد رحلة الشاب السوري سام علي، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة في سوريا، حيث يلتقي في أحد المعارض الفنية، بـ"جيفري غودفرا" الفنان الأشهر، في مجال الفن المعاصر، ويتوصلان إلى اتفاق غريب من نوعه، وهو أن يرسم على ظهر "سام" جاعلا منه عملا فنيا حيا، مقابل حصوله على تأشيرة للسفر للقاء حبيبته في بلجيكا.

تنقسم مسابقات المهرجان إلى ثلاث مسابقات رئيسية هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، وتضم المسابقات الثلاث قائمة كبيرة من أعمال بعض المخرجين العالميين والعرب.

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ويرأس لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج والمنتج البريطاني الشهير بيتر ويبر، الذي أخرج مؤخرًا مسلسل "ممالك النار" الذي جسد بطولته النجم خالد النبوي، فيما تضم اللجنة بين أعضائها، الممثل آسر ياسين، والمخرج وكاتب السيناريو السوداني أمجد أبوالعلاء الذي سبق وفاز فيلمه الروائي الطويل "ستموت في العشرين" العام الماضي بجائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ٧٦ ونجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي،

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، المنتجة ماري بيير ماسيا، وتضم عضوية اللجنة كلًا من المخرجة المصرية الشهيرة ماريان خوري، التي أنتجت وشاركت في إنتاج نحو ٣٠ فيلما روائيا ووثائقيا، والمونتير والمخرج سيمون الهبر الفائز بجوائز دولية عن أفلامه الوثائقية "سمعان بالضيعة" و"الحوض الخامس"، كما ينضم إلى اللجنة المنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون.





وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة التونسية رجاء عماري، وقررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي منح الفنان خالد الصاوي جائزة الإنجاز الإبداعي في حفل ختام النسخة الرابعة، المقرر إقامته في 30 أكتوبر الجاري.