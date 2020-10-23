مهرجان البحرين الدولي للموسيقى ينطلق بحضور الجمهور عبر السيارات

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انطلق مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته التاسعة والعشرين أمس، حيث تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار حتى يوم 31 أكتوبر الجاري بجانب متحف موقع قلعة البحرين ويحضره الجمهور مباشرة عبر السيارات، وكان حفل الانطلاق مع الفنانة العالمية عبير نعمة بعنوان «موسيقى العالم إلى دلمون» في تمام الساعة 8:00 مساءً.

وبهذه المناسبة صرحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار: «كما في كل عام، نحتفي في شهر أكتوبر بالموسيقى كلغة عالمية للحوار والتواصل مع الشعوب والثقافات الأخرى، وعبر مهرجان البحرين الدولي للموسيقى الذي يكمل عامه التاسع والعشرين، نؤكد على استدامة مواسمنا وبرامجنا الثقافية حتى في أصعب الأوقات»، وأردفت: «المهرجان يأتي هذه السنة في ظروف استثنائية ومغايرة سببتها أزمة تفشي فيروس كورونا، ورغم ذلك زاد إصرارنا على أن يقام هذا الموسم في موعده وبذلنا جهودًا كبيرة من أجل إيصال صوت الثقافة إلى جمهورنا في كل مكان».

وحول اختيار موقع مهرجان البحرين الدولي للموسيقى التاسع والعشرين، أوضحت أن إقامة المهرجان بالقرب من موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونسكو يعكس التناغم والتلاقي الحضاري ما بين شعوب وثقافات مختلفة في مكان واحد، مؤكدة التزام هيئة الثقافة بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال حضور جمهور المهرجان للحفلات مباشرة عبر السيارات.

ويلقي المهرجان خلال أيامه الضوء على توليفة من الأنماط الموسيقية والغنائية التي تتراوح ما بين الفنون الشعبية، الغناء الشرقي، الأنغام اللاتينية وموسيقى الجاز، كذلك يتضمن المهرجان مجموعة من ورش العمل الموسيقية الإبداعية يقدمها معهد البحرين للموسيقى ويستضيفها مسرح البحرين الوطني ما بين 25 و28 أكتوبر.

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وتسعى هيئة الثقافة لتقديم تجربة مغايرة لروّاد الحراك الثقافي في البحرين مع وضع سلامة الجميع على رأس الأولويات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وسيتمكن الجمهور من مشاهدة حفلات المهرجان التي تقام الساعة 8:00 مساءً من السيارات فقط، على أن يتم الاستماع من مذياع السيارة على التردد الإذاعي (98.4 FM)، وسيكون على الحاضرين الالتزام بمسافة السيارة المحددة من قبل المنظّمين، وعدم النزول من السيارة لأي سبب كان وارتداء الكمامة داخل السيارة في حال الحاجة للتحدث مع أحد المنظمين، وألا يتجاوز عدد الأشخاص داخل السيارة 4 أشخاص. وتدعو الهيئة الحضور إلى عدم التجمع بعد الحفلات والتعاون مع المنظمين في تسيير حركة سير السيارات أثناء دخول منطقة الحفلات واتباع التعليمات والإرشادات أثناء الخروج منها.

كذلك سيتم بث الحفلات مباشرة على الموجة الإذاعية (98.4 FM) وعلى قناة هيئة البحرين للثقافة والآثار على موقع يوتيوب على (CultureBah)، كما سيتم تسجيلها وبثها لاحقًا على شاشة تلفزيون البحرين.