مايا دياب تفتتح أسبوع الموضة العربي في دبي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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افتتحت النجمة اللبنانية مايا دياب أسبوع الموضة العربي في دبي الذي أقيم افتراضياً عبر صفحة فيسبوك مباشرة وذلك بعدما قام مجلس الأزياء العربي بمنحها لقب "أيقونة الموضة في العالم العربي".

وفي التفاصيل ، ظهرت مايا المعروفة بإطلالاتها الأنيقة والعصرية على المتابعين من جميع أنحاء العالم بفستان مميز من توقيع المصمم اللبناني جان لويس صبجي حيث خطفت الأنظار بإطلالتها وافتتحت الحدث متوجهة بالشكر الى مجلس الأزياء العربي لمنحها لقب "أيقونة الموضة في العالم العربي"، كما وجهت رسالة أمل الى جميع المشاركين والمتابعين وتمنت لهم الإستمرارية والنجاح الدائم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم. من ثم بدأت سلسلة العروض للمصممين المشاركين وهم أكثر من 25 مصمم أزياء من جميع أنحاء العالم.

وكان لمايا حديث شيق مع سالي حجار خلال حوار أجرته معها تحت عنوان "لون الموضة" حيث شددت مايا على أن شغفها وحبها الكبير للأزياء جعلها دائما تسعى للظهور بأفضل الإطلالات، وباتت تعتبر أن هذا الأمر مسؤولية كبيرة تجاه محبيها.

كما نوهت أنه بالرغم من اختيارها دائما لصيحات جديدة ومختلفة نوعا ما، لكنها حريصة على اختيار كل ما يناسبها ويدهش الجمهور.

وعن اختيار المصمم، أشارت مايا الى أنها تختار التصميم وليس المصمم حيث يلفت نظرها الإبداع في الفستان والتجدد الدائم في القصات والتصاميم.