شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان الجونة السينمائى تحت شعار "الإنسان والحلم" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ4 والتى تنطلق تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

وهو فيلم للمخرجة كوثر، التى شاركت به كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.

الفيلم يرصد رحلة الشاب السورى، سام على، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة فى سوريا، يلتقى فى أحد المعارض الفنية، بـ"جيفرى غودفرا" الفنان الأشهر، فى مجال الفن المعاصر، ويتوصلا إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلا منه عملا فنيا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته فى بلجيكا.

ويحصل العمل الفنى المرسوم على ظهره شهرة كبيرة، ويقدر بمبالغ خيالية فى مزادات سوق الفن، فيثير لعاب تجار التحف الفنية، وسخط ناشطى حقوق الإنسان، ليجد "سام" نفسه فى مأزق، يحاول الخروج منه واستعادة حبيبته.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان حضور عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب حيث يحضر كل من، أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، نضال الشافعى، محمد جمعة، عمر السعيد.

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كما تحضر عدد من النجمات منهن، يسرا، سميرة سعيد، أصالة، ليلى علوى، نيللى كريم، منة شلبى، إلهام شاهين، سوسن بدر، روجينا، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، هالة صدقى، شيرين رضا، سلوى خطاب، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أمينة خليل، ياسمين صبرى، نجلاء بدر، غادة عادل، دينا الشربينى، داليا البحيرى، عائشة بن أحمد، لقاء الخميسى، وفاء عامر، رزان مغربى، رانيا يوسف، بسمة، مى سليم، ميس حمدان، هبة مجدى، ريم مصطفى، إيمان العاصى، ايناس الدغيدى، انجى المقدم، أيتن عامر، ميرهان حسين، أروى جودة، ريا أبى راشد.

ويحضر أيضًا عدد من الفنانين منهم، أحمد داوود، علا رشدى، أحمد داش، سهر الصايغ، عمر الشناوى، محمد جمعة، سارة حناشى، فاطمة الناصر، أميرة المصرى، عمر السعيد، هند عبد الحليم، ناردين فرج، عمرو عابد، ندى موسى، نور قدرى، ديامند عبود، عبد الرحمن اليمانى، رامز امير، على الطيب، مريم الخشت، ميرنا نور الدين، محمد حاتم، انجى اباظة، سلوى محمد على، محمد ثروت، ريم سامى، سارة عبد الرحمن، محمد على بن جمعة، ريم بن مسعود، مريم فرجانى، مريم حسن، أميرة سيف، أنسى أبو سيف، محمد محسن، هدى الاتربى، خالد أنور، هدى المفتى، ثراء جوبيل، تارا عماد، بسنت شوقى، زينب غريب، مصطفى درويش، كريم سامى، حسن ابو الرووس، ميساء مغربى، سالفة معمار، اصيل عمران، استيفانى صليبا، سامر المصرى، سنتيا خليفة، زهرة غندور، فراس سعيد، لينا شماميان، ومن المقرر أن تقدم ليلة الافتتاح الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، فيما يوجه المهرجان التحية لروح الراحل محمود ياسين وتنقل قناة ON حفل الافتتاح علي الهواء مباشرة.

ويحرص المهرجان على تقديم دورة آمنة ومن أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، يقوم المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، ويضمن المهرجان وشركة أوراسكوم ومستشفى الجونة توفير مرافق صحية كافية متاحة للجميع في مدينة الجونة مع اتخاذ كل التدابير الضرورية، حيث تخدم المستشفي جميع المشاركين في المهرجان وفي جميع المراحل (يشمل الموظفين والعمال والجهات المتعاونة والمدعوين).

كما يُختبر جميع الضيوف الأجانب ويُمنحوا شهادة اختبار مسحة بي سي أر عند المغادرة مجانًا - إذا اشترط بلدهم الأصلي ذلك، ويوفر المهرجان لكل العاملين سوائل جل التعقيم والأقنعة، ويلزم المهرجان باستخدام الأقنعة في جميع المناطق المغلقة وعند الوقوف في طوابير أو عند التحرك في منطقة مزدحمة ويعتمد مهرجان الجونة فحص درجة الحرارة في الموقع عند المداخل ويُمنع دخول الأشخاص الذين تزيد درجة حرارة أجسامهم عن 37.8 درجة مئوية ويُنقلوا على الفور إلى العيادة المتنقلة أو مستشفى الجونة إذا ظهرت عليهم أعراض أخرى.

وسيقوم المهرجان بتطهير جميع المناطق باستمرار، بما في ذلك قاعات السينما ومناطق الخدمات والنقل بالمركبات وما إلى ذلك، كما يوفر التعقيم والتطهير المكثف مع كل فاعلية، إضافة إلي تُوفر سوائل التعقيم للجمهور في جميع المناطق، ويُزود الزوار بالمهرجان بقناع ومطهر يدوي مجانًا عند الدخول، فيما يلزم باستخدام القناع في جميع المناطق الخارجية والداخلية عندما يكون التباعد غير ممكن أو صعب، ويُطلب من الزوار ارتداء أقنعة الوجه، (ما لم تتم الفعالية في مكان مفتوح) وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى.