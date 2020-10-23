شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تعود للترويج لمسلسلها الجديد "خيط حرير" بعد مقاطعة السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة مى عز الدين للتواصل مع جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد مقاطعة طويلة للسوشيال ميديا منذ شهر يناير الماضى، ونشرت مى صورة للترويج لمسلسلها الجديد "خيط حرير"، معلقة عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "خيط حرير قريبا"، مما قابله متابعوها بترحيب كبير بعودتها مرة أخرى.



مي عز الدين

"خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كلا من محمود عبد المغني وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنا مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزاً للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

العمل تدور أحداثه فى 45 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال الفترة الماضية.

كما انتهت المطربة الشابة مى مصطفى من تسجيل أغنية تتر البداية للمسلسل، وهى من كلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع الموسيقى أحمد امين، أما تتر النهاية غناء نورهان المرشدى مطربة ذا فويس، بأغنية تحمل اسم "قتلت الماضى"، من كلمات محمد غنيم، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع أحمد أمين، حسبما أكد ملحن مصطفى شكرى لـ"الخليج 365"، متمنيا أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور عند عرض المسلسل فى القنوات.