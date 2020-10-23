شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صلاح السعدنى فى أحدث ظهور له احتفالا بعيد ميلاده الـ77 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم الكبير صلاح السعدنى فى صورة جديدة له بعيد ميلاده الـ77، حيث نشر نجله الفنان أحمد السعدنى صورته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق " كل سنة وإنت بخير وصحة وسعادة ربنا يخليك لينا يا عمدة".



احمد السعدني

ويحتفل اليوم الجمهور العربى بميلاد عمدة الفن وأحد كبار الفنان المبدع صلاح السعدنى، الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 23 أكتوبر عام 1943.ورغم غيابه منذ سنوات لا يزال العمدة حاضرا بفنه الراقى وأعماله الخالدة الراسخة فى أذهان الملايين، يشتاق جمهوره إلى طلته وإبداعه ولا يجد الفن من يملأ مكانه.



العمدة

صلاح السعدنى ابن البلد والحى الشعبى، صاحب المبادئ، والفلاح، العترة، الشهم خفيف الظل الذى يحمل بعضًا من صفات الأسطى حسن أرابيسك الفنان الذى يمتلك صنعة وقدرات لا يمتلكها غيره فلا يتعامل مع هذه القدرات كوسيلة للكسب ولا يهمه الكم، يكتفى بكنوز وروائع من القطع الفنية النادرة المحفورة فى أذهان جمهوره، وهو "نصر وهدان القط" صاحب المبادئ والباحث عن الكنوز فى "حلم الجنوبى"، ولهذه الأسباب ربما لا يتناسب عدد الأعمال التى قدمها السعدنى مع الامكانيات الفنية الهائلة التى يمتلكها.

بدأت موهبة صلاح السعدنى تظهر منذ كان طالبا بالمدرسة السعيدية وبعدما التحق بكلية الزراعة تعرف على أصدقاء عمره، عادل إمام وسعيد صالح ونور الشريف وبدأت تسطع نجوميتهم فى مسرح الجامعة.