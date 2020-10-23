شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا وحسن شاكوش يكشفان حقيقة القبض عليهما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مطربا المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية بشأن إلقاء القبض عليهما من قبل المصنفات الفنية أثناء غنائهما بدون تصاريح وإقامة حفل مخالف لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بشأن جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" بمنطقة المنصورية.

وظهر حمو بيكا فى مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك" وقال، "سلامو عليكو لكل الناس اللى بيحبونا وكل إخواتى أنا عايز أوصل رسالة لأى جريدة بتكتب كلام كاذب.. أنا فى مكتبى ولسه مخلصين شغلنا فى الاستوديو بتاعى.. بلاش الناس تتكلم كتير علينا وخلى اللى يكرهنا يكرهنا وإحنا مش بنكره حد، أنا طالع فى الفيديو ده أوجه رسالة لأى جريدة بتكدب وبتنزل أخبار علينا مش صحيحة، وأنتو متصدقوهاش".

وأضاف مطرب المهرجانات، "أنا دلوقتى لقيت خبر بيقول تم القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش.. طيب هيقبضوا علينا ليه واحنا قاعدين مش بنأذى حد ومحترمين القانون، بس في جرايد كتير بتكتب حاجات مش بتحصل.. أنا بس بطمنكو علينا".

من جهته، ظهر حسن شاكوش فى مقطع فيديو آخر من داخل سيارته عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك" وقال، "أنا كنت فى مشوار وشغال بعيد عن المنصورية والهرم، وطالع لايف عشان أعرف الصحافة اللى بتكتب غلط.. أنا مش عارف هنروح فين من الصحفيين اللى معندهومش ضمير وبيكتبو أي خبر كدب من غير ما يعرفوا إذا كان مصدر الخبر صحيح، وفى صحفيين محترمة بتراعى ربنا في شعور الناس، لكن الصحفى اللى بينزل خبر وحش عليا أو أي حد تاني عشان تكسب مشاهدات أنت كده مش شغال بحق الله بينك وبين ربنا".

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وأضاف شاكوش، "المفروض كنت هشتغل في حفلة في الهرم وعرفت إن الحكومة لغت كل الحفلات وأنا كنت في حفلة تانيه.. لقيت خبر مكتوب إنه تم القبض على حسن شاكوش وحمو بيكا، وأنا أصلا مروحتش الهرم في شغل خالص، وكان عندى حفلة واتبلغت إنها اتلغت لأمور شخصية، والحفلة كان موجود فيها عمر كمال وحمو بيكا، واتطمنت عليهم وعرفت إنهم تمام ومفيش أي مشاكل".

وكان أحد المواقع الإخبارية كان قد نشر خبرا يوضح أن المصنفات الفنية ألقت القبض على مطربى المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، وذلك أثناء غنائهما بدون تصاريح وإقامة حفلة مخالفة لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بشأن "جائحة كورونا" بمنطقة المنصورية.

وقال الخبر – الذى كذبه حمو بيكا وحسن شاكوش – إن منظم حفلات أكد في تصريحاته للموقع أن حسن شاكوش وحمو بيكا ألقى القبض عليهما فى إحدى فيلات المنصورية، مشيرا إلى أن من ألقى القبض عليهما شرطة المصنفات الفنية.

وأضاف "المصنفات ألقت القبض عليهما بسبب غنائهما دون تصاريح، وقى أوقات مخالفة لقرارات مجلس الوزراء، كما تم مداهمة عدد من الفيلات التى تقيم حفلات بعد الساعة الثانية عشر صباحا".