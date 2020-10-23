شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أفلام عالجت رواية الكونت دي مونت كريستو بعد 70 عامًا من فيلم أمير الانتقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى رواية "الكونت دي مونت كريستو" للكاتب ألكسندر دوماس، باهتمام عالمى بالنسبة لصناع السينما والدراما، حيث تم تحويل الرواية إلى العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الشهيرة، سواء في مصر، أو في العديد من الدول الأخرى، فالقصة تعتمد بالأساس على فكرة الانتقام من أصدقاء خائنين، وهى التيمة التى لعب عليها الكثيرون في معالجاتهم الفنية، سواء السينمائية أو الدرامية.

فى مصر، تم تحويل الرواية أو معالجتها لأكثر من عمل سينمائى ودرامى، ولكن أشهرهم، فيلم أمير الانتقام لأنور وجدي ومديحة يسرى، والذى تم إنتاجه عام 1950، وتحديدا في 23 أكتوبر، ويعد واحدا من أبرز أفلام السينما المصرية، وبحلاف أمير الانتقام، يرصد الخليج 365، أشهر الأفلام التي عالجت رواية "الكونت دي مونت كريستو"، ومنها أمير الدهاء لفريد شوقي ونعيمة عاكف، وولدى لفريد شوقي وسهير رمزى، ودائرة الانتقام لنور الشريف وميرفت أمين، والظالم والمظلوم لنور الشريف وإلهام شاهين، والثأر لمحمود ياسين ويسرا.



أنور وجدى



امير الدهاء

وأيضًا الأوباش ليحيي الفخراني وميرفت أمين، والمرأة الحديدية لنجلاء فتحي وفاروق الفيشاوى، والبرئ والجلاد لعزت العلايلي وعايدة رياض، وصائد الجبابرة لسمير صبري ودلال عبدالعزيز، والأبطال لأحمد رمزي وفريد شوقى، وليل وخونة لنور الشريف ومحمود ياسين، أما في الدراما، فتمت معالجة القصة في مسلسل "المنتقم" لعمرو يوسف وحورية فرغلى وأحمد صلاح السعدنى.