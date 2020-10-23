طائرة نجوم الفن تقلع من مطار القاهرة في اتجاهها لـ"الجونة السينمائي".. تعرف عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقلعت منذ قليل، طائرة تقل نجوم الوسط الفني، من مطار القاهرة، في اتجاههم لمطار الغردقة، تمهيدا لحضور حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم.

ومن بين النجوم المتجهين للجونة: الفنانة بسمة، الفنان محيي إسماعيل، الفنان شريف رمزي، الفنانة روجينا، المخرجة كاملة أبو ذكري، الفنان أحمد مالك، الفنان أشرف زكي، المخرج أحمد شفيق، الكاتب أيمن سلامة، الفنانة أيتن عامر، مدير التصوير محمد عز العرب، الفنانة ميس حمدان، الفنان منذر رياحنة، الفنانة إنجي المقدم، الفنانة رشا مهدي، الفنانة مي سليم.

المهرجان تنطلق فعالياته مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وتستمر حتى 31 من نفس الشهر.

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