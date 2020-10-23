"الخد الآخر" و"ستاشر".. الأعمال المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة بـ"الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستقبل مدينة الجونة، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وتشهد الدورة الجديدة منافسة بين عدد كبير من الأفلام، من مختلف أنحاء العالم، ومن بين المسابقات التي ينظمها المهرجان "مسابقة للأفلام القصيرة، التي تتنافس على الجوائز التالية:

- جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير (نجمة الجونة، شهادة و15000 أمريكي).

- جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير (نجمة الجونة، شهادة و7500 دولار أمريكي).

- جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير (نجمة الجونة، شهادة و4000 دولار أمريكي).

- جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير (نجمة الجونة، شهادة و5000 دولار أمريكي).

يتم تسليم الجائزة النقدية لمخرج الفيلم الفائز بالجائزة.

الأفلام المتنافسة هي:

أقمشة بيضاء

مولي كين | فرنسا | 2020 | الولوفية | 21 د.

سوزانا ستتزوج غدًا. بخليط من الشعور باليأس والشجاعة، تحاول الشابة محو ماضيها، وتمر الدقائق بسرعة لتزيد من الضغط عليها. ذلك الضغط يسهم في تشكلها كامرأة. اختير الفيلم في برنامج شورت كت في الدورة الـ45 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

أن أصبح أمي

جاسمين ترينكا | إيطاليا | 2020 | صامت | 12 د.

في حر صيفي لاهب تبدو روما كمدينة مهجورة، تتجول فيها أم شابة تحمل حقيبة سفر بصحبة ابنتها. تمشيان بفرح يشوبه القلق، في دروبهما من غير هدف. في البداية يبدو الأمر محيرًا ، لكن ومع ظهور إيماءة بسيطة تتكشف عبرها عمق الروابط بين الأم وابنتها. اختير الفيلم في قسم آفاق (أوريزونتي) في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

البانو

أنيسة داود | تونس، فرنسا | 2020 | العربية | 16 د.

عندما تغادر زوجته في رحلة عمل، يتوجب على عماد، لأول مرة، الاعتناء لوحده بطفله الصغير هادي، الأمر الذي يجبر عماد الآن على مواجهة مخاوفه الدفينة. يستمتع بعض الشيء بوقته مع طفله، لكن التجربة تُعيد إليه ذكريات قاتمة من ماضيه. تدريجيًا، تصعقه اللحظات الأكثر بساطة، وتضطره لخوض صراع مزدوج داخله. عليه أن يهدئ مخاوفه المتجددة، وأن يخفي اضطرابه عن الجميع، خاصة طفله الصغير هادي.

بحرنا

ديمتريس أناجنوستو | اليونان | 2020 | اليونانية، الفرنسية | 26 د.

على شاطئ شاسع منعزل، في منتصف القرن الـ19، يحاول عدد من المسافرين الوصول إلى أركاديا وآثارها القديمة الجامعة بين الهويتين الإغريقية والأوروبية. بعد مرور أكثر من قرن، وعلى الشاطىء نفسه يُعثر حشد من الناس على جثة رجل مجهول، وسط حالة من الذهول تصيبهم وهم يحدقون بها.

بولماستيف

أناستازيا بوكوفسكا | أوكرانيا | 2020 | الأوكرانية، الروسية، الإنجليزية | 25 د.

ميتيا.. جندي عائد من الحرب، يحاول الرجوع إلى حياته المدنية. بالصدفة، يقابل روي، الكلب التائه من فصيلة البولماستيف. في البداية كانت علاقتهما مُعقدة، لكنها تطورت عندما ساعد روي صديقه ميتيا على التأقلم مع ماضيه الأليم.

بيلار

ديانا فان هوتن، جي جي ابيينج، ينجوي بولي | هولندا، بلجيكا | 2020 | صامت | 10 د.

في فيلم التحريك المرسوم باليد، يمنح متطفل خطير "بيلار" الفرصة لاكتشاف الحيوان الجامح بداخلها، ويهديها إلى سبل الهروب من قريتها بعد أن تحطم العالم الذي كانت تعيش فيه. لكن بيلار تقرر سماع قلبها، فتتخلى عن صديقها البشري الوحيد.

تسلل صريح

سامي تليلي | تونس | 2020 | العربية | 20 د.

في ليلة شتوية، يتنافس فريقان وطنيّان لكرة القدم على نيل فرصة التأهل لبطولة كأس العالم. يقود رجل سيارته في الشوارع الخالية، شرطيان يستمعان لوصف مجرياتها عبر راديو سيارة الدورية، قبل انقطاع الإرسال.

حاجز

داليا نمليش | لبنان | 2020 | العربية، الفرنسية | 16 د.

بيروت 2019، خلال الثورة. بينما تعود فرح (ناشطة لبنانية) من مظاهرة شاركت فيها مع حبيبها الفرنسي/اللبناني أنطوني، يتم إيقافهما على حاجز أمني من قِبل أفراد ميليشا مسلحة، يريدون مناقشة بعض الأمور معها!.

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حدود الأزرق

إيفان ميلوسافليفيتش | صربيا، سلوفينيا | 2020 | الصربية | 20 د.

قضى الصياد العجوز حياته كلها باحثًا عن السمكة الأكبر في نهر الدانوب. ذلك البحث يعطي حياته معنى آخر لها، من خلال تحفيز رغبته الدائمة في اصطياد تلك السمكة قبل موته. مع كل شروق، نرى الرجل سابرًا أعماق النهر، باحثًا عن صيده بأسلوب قديم: هز سطح النهر بقطعة خشبية منحوتة يدويًا. بحثه يكشف علاقة بين عالمين، أحدهما يقع فوق سطح الماء والآخر في أعماق النهر الغامضة.

الخد الآخر

ساندرو كنعان | مصر | 2020 | العربية | 11 د.

بعد مهاجمة كلب الجيران لابنته، يتألم نشأت لسماع إشاعات تروج إلى أنها هي التي استفزت الكلب. يقرأ المقال الذي يتهم ابنته، بصوت عالٍ لطليقته ويؤدي ذلك إلى مواجهة ساخنة بينهما تؤجج غضبه. ما يجعل الأمر أسوأ أن ابنته قد تشوهت من جراء الحادث. يختبر نشأت صبره وقدرته على التسامح وإعطاء خده الآخر، لكنه يكتشف أن لا طريق أمامه إلا بتفريغ ألمه في المعتدي، حتى وإن كان ذلك ضد قناعاته ومعتقداته.

ستاشر

سامح علاء | مصر، فرنسا، بلجيكا | 2020 | العربية | 15 د.

يقرر آدم خوض رحلة صعبة للعودة إلى حبيبته مجددًا بعد فراق دام 82 يومًا. تتناول قصة ذلك المراهق الكثير من القضايا الاجتماعية والتحديات التي يواجهها الشباب. ستاشر هو أول فيلم مصري قصير يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان كانّ السينمائي منذ 50 عامًا.

شكوى

فرح شاعر | لبنان، الأردن | 2020 | العربية | 14 د.

في بيروت المعاصرة، تذهب هدى سرًا إلى مخفر الشرطة لتُبلغ عن جريمة ارتكبها زوجها. لكن الوضع القانوني البيروقراطي يضعها في موقف عبثي للغاية.

لحاء

صامويل باتي، سيلفاين موني | سويسرا | 2020 | صامت | 15 د.

يتتبع فيلم التحريك الوثائقي الروتين اليومي لدار رعاية مسنين في موقع معزول. يبدو الزمن ساكنًا، رغم ذلك، تنكشف حياة سكان الدار، بعضهم نشط وحيوي وآخر ملتزم بجدول ثابت ممل: تناول الدواء والتزام بمواعيد الطعام، وممارسة بعض الألعاب مع الكثير من الراحة. في الأنحاء، لا تتوقف الماكينات عن الإضاءة، مقدمو الرعاية مشغولون للغاية، والصلبان المُعلقة على الحائط تُذكر الجميع بالموت. الوقت الذي يعيشونه قصير، رغم ذلك، يحوله الانتظار إلى دهر طويل.

لعبة شنجن

جونهيلد إنجر | النرويج | 2020 | النرويجية، الفرنسية، السلوفاكية، الإنجليزية | 15 د.

تبتكر شركة ألعاب، لعبة فيديو جديدة، تتمحور حول الاتحاد الأوروبي. يُمنح اللاعب فيها طائرًا قوميًا يحتاج إلى التكاثر وإيجاد المأوى، لكن طيرانه مشروط بتوافقه مع قوانين الاتحاد الأوروبي للتنقل بين الدول. يتتبع الفيلم صناع ألعاب وهم يقومون بتحويل الاتحاد الأوروبي إلى صور جرافيك لجعل لعبتهم أكثر جاذبية، ولكن يبقى السؤال، هل سيتمكنون من تحقيق ذلك؟.

مُلصَق

جورجي أم. أونكوفسكي | جمهورية شمال مقدونيا | 2020 | المقدونية | 19 د.

بعد محاولته الفاشلة لتجديد رخصة قيادة السيارة، يقع ديجان في مطب بيروقراطي يُختبر من خلاله تصميمه على أن يكون أبًا مسؤولًا. عُرض الفيلم في مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الـ36 لمهرجان صندانس السينمائي.

موت مسؤول حكومي

أرتيم جيلميانوف | روسيا | 2020 | الروسية | 16 د.

يزور المسؤول الحكومي ألبرت فيلكسوفيتش قارئة طالع، تخبره بأنه سيموت قريبًا. يسألها ماذا سيفعل بالأموال التي يكتنزها؟، فتجيبه القارئة أنه بإمكانه أخذها معه إلى القبر وإنفاقها في الحياة الأخرى. يبدأ البحث عن مكان يخفيها فيه، ويعمل على إقناع من حوله ليأخذهم معه، وأولهم زوجته، لكنه يود أيضا أخذ سيارته وبقية ممتلكاته إلى الحياة الأخرى!.

مؤثرة

روبن باربوزا | إسبانيا | 2020 | الإسبانية | 18 د.

يكسب مؤثرو التواصل الاجتماعي معيشتهم من خلال متابعيهم المخلصين الذين يتابعونهم على منصاتها. هكذا يبث هؤلاء المؤثرون رسائلهم إلى الآلاف وربما الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم. لكن ماذا سيحدث لو تعرضوا للسرقة؟ يتعرض هذا الفيلم القصير لواقعة سرقة 4 ملايين متابع من مؤثرة تواصل اجتماعي مشهورة.

نهاية سبتمبر

فالنتينا كاسادي | إيطاليا | 2020 | الإيطالية | 16 د.

كريستيان عامل بأجر يومي. يحاول جاهدًا إبقاء أخيه الأصغر جوليو ملتحقًا بالمدرسة. أمهما مدمنة على الكحول، ووالدهما غير موجود، ما يجعل من مهمة الأخ الأكبر تحديًا صعبًا. يحاول علي الرجل الطيب، صاحب محل البقالة القريب من سكنهما، أن يكون لهما أبًا. إصرارهما على تأمين مستقبل أفضل لنفسيهما يجعل منهما في زمننا المعاصر: "أبطال بقاء".

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