10 أفلام تتنافس على جوائز مسابقة "الوثائقية الطويلة" في "الجونة السينمائي 4"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق رابع دورات مهرجان الجونة السينمائي،الذي يُقام على شاطئ البحر الأحمر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتتنافس في الدورة التي تنطلق فعالياتها مساء اليوم الجمعة، عدد من الأفلام الوثائقية الطويلة، على الجوائز التالية:

- جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أمريكي).

- جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي).

- جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي).

- جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أمريكي).

يتم اقتسام الجائزة النقدية، بالتساوي بين المخرج والمنتج الرئيسي للفيلم الفائز بالجائزة.

الأفلام المتنافسة هي:

33 كلمة عن التصميم

ناتاليا كليمشوك، أولجا موروزوفا | روسيا | 2020 | الروسية | 98 د.

هناك انطباع سائد بأن الروس ليس لديهم أسلوب خاص بالتصاميم البصرية!. هل يعود ذلك إلى نظرة الروسي المُقَلِلة لشأن ثقافته وتاريخها وتأثيراتها الكبيرة، أم إلى الواقع المحيط بها والذي يعيق بروز أساليب وجماليات خاصة بفن التصميم؟.

33 مصصمًا بصريًا ومصممة روسية يجتمعون لاختبار ذلك الانطباع، بينهم أسماء مشهورة منتمية لعالم التصميم مثل: أرتيمي ليبيديف وفاليري جوليزهينخوف وبوكراس لامباس وأنطون شنايدر ودينيس باشيف إلى جانب أوليج باشينكو.

أيام أَكلَة لحوم البشر

تيبوهو إدكينز | فرنسا، جنوب إفريقيا، هولندا | 2020 | ماندارين، سيسوتو، فوجيانية، الإنجليزية | 78 د.

فيلم وثائقي معاصر، يُحكى على خلفية علاقة صينية أفريقية ناشئة حديثًا. تدور أحداث الفيلم في منطقة ريفية نائية في جنوب أفريقيا، وهي مساحة حدودية تشهد فيها قوانين المجتمع تغيّرًا مستمرًا. يمكن الإحساس بتأثير قوى الرأسمالية الجامحة، في أعماق تلك المجتمعات الريفية، خاصة مع بدء تطور النظام الجديد. تبدأ الأسس القديمة في التفكك، مع الوقت يترسخ قانون الغاب العتيد: أما أن تَأكُل أو تؤكل. عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة في الدورة الـ70 لمهرجان برلين السينمائي.

آكازا، بيتي

رادو شورنيشوتش | رومانيا، ألمانيا، فنلندا | 2020 | الرومانية | 86 د.

على مدى عقدين من الزمن، عاشت عائلة إناش - 9 أطفال وأبويهم- في كوخ في منطقة دلتا بوخارست: خزان مياه مهجور، وهو أحد أكبر المحميات الطبيعية في المناطق الحضرية في العالم، مع بحيرات ومئات الأنواع من الحيوانات والنباتات النادرة. عندما تقرر السلطات استعادة هذا النظام البيئي الحضري النادر، يتم طرد العائلة ويطلب منها الإقامة في المدينة - في واقع لا يعرفون عنه شيئا. عرض الفيلم في مسابقة سينما العالم للأفلام الوثائقية بمهرجان صندانس السينمائي لعام 2020، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للتصوير السينمائي.

بانكسي أكثر المطلوبين

أوريليا روفييه، شيموس هالي | فرنسا | 2020 | الفرنسية، الإنجليزية | 82 د

يرسم هذا الفيلم الوثائقي صورة معمقة لروبن هود المُقنَع؛ الرسام بانكسي. تكشف كل مقابلة وتحقيق عن جانب من جوانبه كفنان ملتزم بقضايا البيئة، وعنده موقف إيجابي من اللاجئين السياسيين، وصلته جيدة بالمشهد الموسيقي، إضافة إلى ريادته وطليعيته أيضًا. شهادات مختلفة يخبرنا بها أولئك الذين يعرفونه وعملوا معه، والذين يستغلونه، والذين يطاردونه، وأولئك الذين يحاولون نسبته لأنفسهم. من خلال تلك الشهادات يضعنا الفيلم في قلب عالم بانكسي الغامض المثير للاهتمام. عُرض الفيلم في مهرجان تريبيكا السينمائي 2020.

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جزائرهم

لينا سويلم | الجزائر، فرنسا | 2020 | الفرنسية، العربية | 72 د.

يقرر جَدا لينا، الجزائريان عايشة ومبروك الانفصال عن بعضهما بعد زواج دام 62 عامًا. بناءً على ذلك، تقرر الحفيدة (لينا) استغلال الفرصة لمسائلة رحلتهما الطويلة في فرنسا وانعطافات حياتهما في المنفى. هاجر الزوجان سويًا من الجزائر في خمسينات القرن المنصرم إلى بلدة تيير، حيث اختبرا الحياة الخاصة بالعمال الجزائريين في فرنسا. الآن، حان الوقت للنظر في كل ما مضى.

سوفتي

سام سوكو | كينيا | 2020 | الإنجليزية | 96 د

بونيفايس موانجي الشهير بسوفتي، مصور صحفي مشهور ومعروف بتواجده الدائم مع كاميرته في أماكن النزاعات المشتعلة في بلده كينيا. سوفتي سياسي ناشط، يناضل ضد الظلم في بلده، الآن قرر الترشح للانتخابات النيابية الكينية. هل بالمثالية وحدها ستنجح حملته ضد الفاسدين، وهل سيُعَرض قراره، حياة عائلته للخطر؟. الفيلم فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الـ36 لمهرجان صندانس السينمائي.

صائدو الكمأ

مايكل دوّيك، جريجوري كيرشاو | إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان | 2020 | الإيطالية | 84 د.

في أعماق الغابات الواقعة في شمال غرب إيطاليا، تبحث مجموعة من كبار السن عن كمأ الألب الأبيض غالي الثمن، طيب الطعم، والذي فشلت كل الجهود العلمية الحديثة في زراعته. تُفسد زيادة الطلب عليه وانخفاض مخزونه.

عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة في الدورة الـ36 لمهرجان صندانس السينمائي الدولي، وأدرج ضمن الاختيارات الرسمية للدورة الـ73 لمهرجان كانّ السينمائي، والدورة الـ47 لمهرجان تيلوريد السينمائي، ومن بعد في الدورة الـ45 لمهرجان تورنتو السينمائي.

لَّيْل

جيانفرانكو روسي | إيطاليا، فرنسا، ألمانيا | 2020 | العربية، الكردية | 100 د.

ما مقدار الألم المُعاش المُشكِل لوجدان وهوية سكان الشرق الأوسط؟.. من هذا السؤال ينطلق فيلم "لَّيْل" الذي صُور على مدى 3 سنوات على طول الحدود الفاصلة بين سوريا والعراق وكردستان ولبنان وعبر تلك المسيرة الطويلة يمنح المخرج الإيطالي جيانفرانكو روسي صوتًا لدراما إنسانية تتجاوز التقسيمات الجغرافية والإثنية، والمُشكَلة من صور مأخوذة من الحياة اليومية، المتشابكة تفاصيلها مع مآس حروب أهلية مستمرة وديكتاتوريات وحشية وغزوات خارجية وتدخلات، آخرها "داعش" عدو الإنسانية. عُرض الفيلم ضمن مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ77.

مٌشِع

ريثي بان | كمبوديا، فرنسا | 2020 | الفرنسية | 88 د.

بدقة شديدة، تصنع أيدي الرجل معرضًا للصور العائلية، يحتفظ فيه بكنزه البصري كما لو كان ضريحًا. هكذا تبدأ الرحلة إلى عالم الألم. تُقسم الشاشة إلى ثلاثة أجزاء، مانحة الإيقاع إلى تلك الصور. كل مأساة لها تفردها، ولكن مع تكرار الصور، هناك ضجيج ممل يحدث لا يمكن الفرار منه. يحتفظ ريثي بان بدور الشاهد الناجي الذي يعيش مع الإشعاعات، ومع ذلك يحافظ على رؤية واضحة للحياة. عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة في الدورة الـ70 لمهرجان برلين السينمائي، وفاز هناك بجائزة أفضل فيلم وثائقي.

نَفَس

ريمي عيتاني | لبنان | 2019 | العربية | 67 د.

يسكن إبراهيم في حي باب التبانة غير الآمن، إذ لا زالت آثار الحروب الأهلية تمزق نسيجه المجتمعي. يناضل إبراهيم من أجل عيش حياة مسالمة، لكن قلة فرص العمل وسجله الإجرامي والنزاعات الطائفية والدينية إضافة إلى صالات القمار التي يرتادها تجعل مهمته شبه مستحيلة. تحمل زوجته طفلًا في بطنها حاليًا، ويحلم إبراهيم بحياة هادئة، وعمل جيد ومنزل خاص به، غير أن ضغط المسؤوليات الحياتية المُنتظرة، تمزق سلامه الداخلي الذي بالكاد عثر عليه مؤخرًا، ليجد نفسه مرة أخرى في عالم حاول الهروب منه مرارًا وتكرارًا.

ويقدم الخليج 365 تغطية خاصة لمهرجان الجونة في دورته الرابعة عبر الرابط التالي.. (اضغط هنا)