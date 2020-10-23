قبل انطلاق "الجونة السينمائي" بساعات.. تعرف على تفاصيل الدورة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ساعات قليلة وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

مقدمة الحفل

يُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

برنامج المهرجان الفني

تبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، وعن مستوى الأفلام المشاركة هذا العام، كان المخرج أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان أكد في مؤتمر صحفي "مستوى الأفلام لن يقل عن مستوى الأفلام التي عُرضت في الدورات السابقة. استطعنا الجمع بين أفضل الأفلام التي عرضت في مهرجانات برلين وكان وفينيسيا وسان سباستيان. السنة دي سنعرض فيلم (حارس الذهب) من بطولة النجم المصري أحمد مالك وفيلم (استمع) الحائز على جائزة أسد المستقبل، وفيلم (احتضار) لهلال بيدراوف، وفيجو مورتنسن سيشارك في نقاش أونلاين بعد عرض فيلمه الأحدث (سقوط) في الدورة الرابعة للمهرجان".

ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

وكشفت الفنانة بشرى عن تنظيم حلقة نقاشية عن تمكين النساء في صناعة السينما، وتتضمن سينمائيات وممثلات وضمنهم المخرجة الفلسطينية نجوى نجار والنجمة الهندية ريشا شارما. إلى جانب ذلك يقيم مدرب التمثيل الشهير جيرالد جايمس ورشة للتمثيل ضمن فعاليات الجسر.

حفل موسيقي

ويستكمل المهرجان حفل "السينما في حفل موسيقي" الذي بدأه في دورته الثانية، والذي يسلط الضوء على موسيقى السينما الخالدة ودورها. سيُقام الحفل في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة هذا العام، ويتألف من عرض فيلم "الصبي" لشارلي شابلن مع عزف أوركسترا حي لموسيقى الفيلم بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي. يأتي هذا الحفل بمناسبة مرور 100 عام على إطلاق فيلم "الصبي".

المكرمون

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يكرم المهرجان هذا العام، الفرنسي جيرارد ديبارديو الذي سيحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، والممثل الفرنسي المغربي الأصل سعيد تجماوي الذي سيحصل على جائزة عمر الشريف، والنجم السينمائي خالد الصاوي ومصمم المناظر الاستثنائي أنسي أبو سيف، وذلك لمساهمتهما الخالدة في صناعة السينما المصرية. كما يقيم المهرجان معرضًا لأعمال مصمم المناظر أنسي أبو سيف، ويتضمن المعرض بوسترات لأفلامه واسكتشات وتخطيطات الديكور والأزياء، مع عرض مقاطع فيديو من أفلامه.

لجان التحكيم

تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة: الممثل والكاتب والمنتج المصري الشهير آسر ياسين، والمخرج وكاتب السيناريو السوداني أمجد أبو العلاء الذي فاز فيلمه الروائي الطويل "ستموت في العشرين" (2019) بجائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ76 ونجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، إضافة إلى أكثر من 15 جائزة سينمائية عالمية.

كما يشارك رودريجو سيبوليدا والذي تم اختيار أحدث أعماله "ماتادوري المذعور" (2020) في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بالإضافة إلى عرضه في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة. فضلًا عن ذلك، يشارك المنتج تيري لينوفل، المؤسس المشارك والمندوب العام لمهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط مونبلييه. يرأس اللجنة المخرج والمنتج بيتر ويبر، الذي أخرج مؤخرًا مسلسل "ممالك النار" التليفزيوني الشهير.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة من المخرجة المصرية الشهيرة ماريان خوري، التي أنتجت وشاركت في إنتاج حوالي 30 فيلما روائيا ووثائقيا والمونتير والمخرج سيمون الهبر الفائز بجوائز دولية عن أفلامه الوثائقية "سمعان بالضيعة" و"الحوض الخامس"، كما ينضم إلى اللجنة المنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون، المبرمج بارز في مهرجان جوتنبرج السينمائي، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة المهرجان لسنوات، كما ينضم إلى اللجنة برنارد كارل، المبرمج والمدير الفني لمهرجان "حول العالم في 14 فيلم". ترأس اللجنة المنتجة ماري بيير ماسيا، التي أدارت سابقًا قسم نصف شهر المخرجين في مهرجان كان السينمائي.

ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة التونسية رجاء عماري، التي تم الإعلان عن قبولها عضوا بأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، بالإضافة إلى تعيينها رئيسا للجنة التحكيم في مؤسسة جان للسينما في فرنسا.

إضافة إلى ذلك تشارك عدة شخصيات سينمائية عربية وعالمية في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة: الممثل الهندي الشهير علي فازال، الذي لفت انتباه الجمهور العالمي في فيلم "فيكتوريا وعبدول" (2017)، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي جيوم دي ساي الذي يتمتع بعقود من الخبرة في مجال التليفزيون وإنتاج أكثر من 50 فيلما دوليا من الأفلام الفنية، إضافة إلى الممثلة السورية كندة علوش بمسيرتها التي تضم أكثر من 15 فيلما، وأكثر من 20 مسلسلا تليفزيونيا. فضلا عن ذلك، تشارك في اللجنة مريم نداي، الممثلة السنغالية التي ظهرت في فيلم "مامان" (2015) من إخراج ميمونة دوكوريه، الذي توج بأكثر من 60 جائزة عالمية.

ترحب الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بلجنة تحكيم شبكة الترويج للسينما الآسيوية (نيتباك) التي تتألف من أندريه فاسلينكو المبرمج والناقد السينمائي، وإيتالو سبينيلي المبرمج والمخرج ومجدي الطيب الكاتب والناقد المصري. كما يصادف هذا العام أيضا المرة الثانية التي يستضيف فيها مهرجان الجونة السينمائي لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي)، والتي تتضمن رامي المتولي الصحفي والناقد السينمائي المصري، وبيتوبان بوربوراه الروائي والناقد السينمائي، وبيير سيمون جوتمان المخرج السينمائي ونائب رئيس تحرير مجلة "لافانت سيين سينما".

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.

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